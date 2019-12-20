Okullarda zehirlenmeler: 14 öğrenci daha hastaneye kaldırıldı

Denizli’de bir ortaokulda 14 öğrenci yedikleri hazır kekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Denizli’de bir ortaokulda hazır kek yedikleri öğrenilen 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Hacı Halil Bektaş Ortaokulu 5-D sınıfındaki bazı öğrenciler, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

Haber verilmesi üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 14 öğrenciyi Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hazır kek yedikleri öğrenilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yurt genelinde “yerli malı haftası” kapsamında okullarda yaşanan gıda zehirlenmelerinde hastanelere kaldırılan öğrenci sayısı 100’ü geçti.

Son üç günde Maraş, Çorum, Zonguldak, Tokat ve İstanbul Esenyurt'ta çok sayıda öğrenci okulda yedikleri gıdalardan zehirlenerek hastanelere kaldırıldı.

