Öğrenciler okula bileklik okutarak alınıyor, veliler tepkili

Gaziantep'te Asiye Ziylan İlkokulu'nda öğrencilere bileklik takma zorunluluğu getirildi. Öğrenciler turnikelerden bu bileklikleri okutarak okula alınırken, veliler bileklik için para toplanmasına ve girişte yaşanan izdihama tepki gösteriyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Asiye Ziylan İlkokulu'nda okul-aile birliğinin aldığı kararla öğretmen ve öğrencilere bileklik takma zorunluluğu getirildi.

Karar şimdilik sadece öğrenciler için uygulamaya geçti.

Okula bu bileklikleri okutarak giriş yapmaları istenen öğrencilerin giriş-çıkış saatlerinin izlenerek velilere mesaj gönderileceği duyuruldu.

İlk etapta velilerden bu uygulama için 90 TL ücret talep eden okul idaresi, daha sonra 50 TL toplanacağını duyurdu.

Okuldaki güvenlik hizmetinin öğrencilere fatura edilmesine tepki gösteren veliler tepkilerini Twitter üzerinden dile getirdiler.

1000'i aşkın öğrencinin bulunduğu okulda yapılan takip sistemi için 4 adet turnike kurulması ve bu durumun okula giriş çıkışlarda izdihamlara neden olduğu görülen videolarda öğrenci velilerinin duruma tepki gösterdiği görüldü.

Kararda aynı takip sisteminin öğretmenler için de uygulanması isteniyor ancak bu kararın gerekçesi ve takip sisteminin nereye mesaj gönderileceği ise merak konusu…

