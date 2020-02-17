Öğrenciler kazandı, gerici profesörden dersi alındı

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Elazığ depreminin ardından yaptığı gerici açıklamalarla büyük tepki toplayan Bedri Gencer’in lisans öğrencilerine verdiği sosyoloji dersinin öğretim görevlisi değişti.

Elazığ depreminin ardından yaptığı gerici açıklamalarla büyük tepki toplayan Bedri Gencer’in lisans öğrencilerine verdiği sosyoloji dersinin öğretim görevlisi değişti.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Bedri Gencer’in protesto edilmesini ardından geçtiğimiz hafta okuldan atılması için 124 dilekçe toplanmıştı. Bu haftaya da dilekçeler toplanarak başlandı. Pazartesi sabahları sosyoloji dersine giren Gencer bu sabahki derste ortalarda gözükmedi.

Öğrenciler, yerine gelen hocaya sorduklarında ise, geçici veya kalıcı bir durum olabilir cevabını aldıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi öğrenci otomasyon sistemi üzerinden dersin hocasının değiştiği bilgisi geldi.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Bedri Gencer’i protesto eden Türkiye Komünist Gençliği üyeleri konuya ilişkin bir açıklama yaparak, Bedri Gencer’in okuldan yollanması için dilekçe toplamaya devam ederek okul yönetimini ikircikli tavrına dair bir açıklama yapacağını duyurdu.