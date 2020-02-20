Öğrenciler kararlı: Bedri Gencer karşıtı yüzlerce dilekçe rektörlüğe teslim edildi

Yıldız öğrencilerinin pedofil savunucusu profesör Bedri Gencer'in üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi için topladıkları dilekçe sayısı 500'ü buldu. YTÜ öğrencileri Gencer'in üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi noktasında kararlı olduklarını vurguluyorlar.

Elazığ Depremi'nden sonra çocuk evliliklerinin yasaklanmasını doğal afetlerin sebebi olarak gösteren paylaşımıyla gündeme gelen Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer'in üniversiteyle ilişkisinin kesilmesi için öğrenciler çalışmalarını sürdürüyor. Gencer'in okulla ilişkisinin kesilmesi amacıyla dilekçe toplamaya başlayan öğrencilerin rektörlüğe teslim ettiği dilekçe sayısı dün itibariyle 500'ü buldu.

Dilekçelerin teslim edilmesinin ardından görüş bildiren bir öğrenci üniversitelerinde gericiliği, bilim dışılığı ve pedofiliyi savunan bu zihniyete izin vermeyeceklerini vurgularken YTÜ'nün Gencer'le olan ilişiği kesilene kadar çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Öğrenciler geçtiğimiz hafta Gencer'in dersini protesto ederek terk etmişlerdi. Öğrencilerin bu çıkışı ülke çapında ses getirip tepkiler artınca Gencer'in lisans öğrencilerine yönelik dersi başka bir öğretim görevlisine verilmişti.