ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi'nde 'Bilincin Evrimi' tartışıldı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, ODTÜ Kalkanlı Yerleşkesinde 'Bilincin Evrimi' konulu bir konferans düzenledi. ODTÜ Kampüssen ve Sosyalist Düşünce Topluluğu’nun desteklediği konferansa çok sayıda öğrenci ve akademisyen katıldı.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) Kuzey Kıbrıs konferanslarının ikincisini ODTÜ Kalkanlı Yerleşkesi'nde gerçekleştirdi.

BAA Yürütme Kurulu Sekreteri Prof. Dr. Erhan Nalçacı, “Bilincin Evrimi Üzerine Bir Deneme” başlıklı konuşmasında bilinç olgusunun evrimsel temellerinin izini sürdü. Bilinci “kendinin ve parçası olduğu grup üyelerinin farkında olmak” olarak tanımlayan Nalçacı, evrim sürecinde bilincin ortaya çıkmasını tetikleyen temel faktörün sosyalleşme olduğunu söyledi.

Sosyalleşme ile beynin yeni kabuk kısmının evrim sürecinde büyümesi arasındaki bağı gösteren Nalçacı, çok sayıda grup üyesini tanımak ve akılda tutmanın grup içi bağların temeli olduğunu söyledi.

Nalçacı, evrim sürecinde beynin bedene nazaran sadece büyümediğini, iç mimarisinin de geliştiğini belirtti. Etkinlik, dinleyicilerin katkıları ve sorularıyla devam etti.