ÖDP üyesi sosyal medya paylaşımı sebebiyle cezaevinde

ÖDP üyesi Can Güneş sosyal medya paylaşımı nedeniyle yargılanarak hüküm giydi. Cezasının kesinleşmesinin ardından bugün Maltepe Cezaevi'ne giren Can Güneş için partisi ÖDP bir açıklama yaparak ifade özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılmasını ve Can Güneş'in haksız cezasına son verilmesini istedi.

soL - Haber Merkezi