O hakim hakkında soruşturma

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, adliyede Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hâkim hakkında inceleme başlattı. Tatlıtuğ, fotoğraftaki kişinin davasına bakan hâkim olmadığını açıklamıştı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), bir davada yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem olan hakimle ilgili re’sen inceleme başlattı. HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, konuyla ilgili detaylı açıklamanın pazartesi günü paylaşılacağını açıkladı.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2012 ve 2013 yıllarında sahte fatura kullandığı iddiasıyla, hakkında “vergi usül kanuna muhalefet” suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hâkim karşısına çıkmıştı. Tatlıtuğ’un yargılanmasının ardından sosyal medyada bir hâkimle çekilmiş fotoğrafları yayıldı; ünlü oyuncu "Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir" açıklaması yapsa da tepkilerin ardından konu HSK’ya kadar taşındı.