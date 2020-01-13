Nâzım Haftası başladı: Umut İnsanda, Umut Bizde!

Türkiye Komünist Gençliği ve Solcu Liseliler 13-19 Ocak haftasını Nâzım Haftası ilan etmişti. TKG ve Solcu Liseliler'in çağrısıyla Nâzım yurdun dört bir yanında lise ve üniversitelerde anılıyor.

Geçen hafta yayımladıkları ortak açıklama ile 13-19 Ocak haftasını Nâzım Haftası ilan eden Türkiye Komünist Gençliği (TKG) ve Solcu Liseliler’in etkinlikleri başladı.

TKG ve Solcu Liseliler, 13 Ocak’tan itibaren hafta boyunca ülkenin dört bir yanında, okullarında Nâzım Hikmet panoları hazırlayacak. Öğrenciler Nâzım şiirleri okuyacak, Nâzım’ın kitaplarını elden ele dolaştıracak, Nâzım dostları ile bir araya gelecek ve komünist şairin mücadelesini konuşacaklar.

Hafta sonunda ise Türkiye’nin birçok yerinde, Nâzım dostu sanatçı ve aydınların da katılımıyla "2020’yi Kazanmak İçin Nazım Olunmalı! Umut İnsanda, Umut Bizde" buluşmaları gerçekleşecek.

Etkinlik takvimini sizlerle paylaşıyoruz:

İŞTE NÂZIM HAFTASI’NDAN İLK GÖRÜNTÜLER

ANTALYA

DİYARBAKIR

İSTANBUL

GAZİANTEP

MERSİN

VAN