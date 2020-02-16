Mimarlar seçimini yaptı, tekrar kadın başkan seçildi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 15-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiği genel kurul süreciyle, 2020-2022 yılları arasında görev yapacak 46. Dönem Yönetim Kurulu’nu seçti. Mimarların güven tazelediği seçimler sonucunda Demokrasi İçin Mimarlar Platformu adayları yönetimi oluşturdu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 46. Dönem seçimleri, Mimar Kemal İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirildi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi 46. Dönem seçimlerine iki grup katıldı. Seçimleri Tezcan Karakuş Candan ve “Mimarlık Yaşamı Yeniden Örgütlemektir” şiarıyla bir araya gelen “Demokrasi İçin Mimarlar Platformu” adaylarının olduğu mavi liste kazandı mavi liste seçimde büyük fark attı.

Mimarların güven tazelediği seçimler sonucunda Demokrasi İçin Mimarlar Platformu adayları yönetimi oluşturdu. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokrasi İçin Mimarlar Platformu’nun adayları Tezcan Karakuş Candan, Ünal Kara, Nihal Evirgen, Muteber Osmanpaşaoğlu, Tuğba Arslan, Ece Yoltay ve Özgür Bayramoğlu Mimarlar Odası Ankara Şubesi 46.Dönem Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine seçildi.