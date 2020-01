Mimarlar Odası'ndan açıklama: Deprem bir doğa olayıdır, afet ise yöneticilerin pervasızlığıdır

Elazığ'da gerçekleşen depremin ardından can kayıplarının yükselmesi üzerine Mimarlar Odasının yaptığı açıklamada halkın can ve mal güvenliğini hiçe sayarak deprem toplanma alanlarını, parkları, rekreasyon alanlarını ve ormanların imara açılmasının afete neden olduğuna dikkat çekildi.

Elazığ'da gerçekleşen depremin ardından can kayıplarının yükselmesi üzerine TMMOB'a bağlı Mimarlar Odası, yaptığı açıklamada "Halkın can ve mal güvenliğini hiçe sayarak deprem toplanma alanlarını, parkları, rekreasyon alanlarını ve ormanları imara açmak üzere, 'İmar Barışı' adıyla imar affı ilan edildiği, yapının depreme dayanıklı olup olmadığına ilişkin sorumluluğunun mal sahibine yüklendiği, her türlü imar yolsuzluğunun yasal hale getirildiği bir ortamda sorumlular bellidir. Deprem bir doğa olayıdır, deprem sonrası yaşanan afet ise bugüne kadar önlem almayan bilimi dışlayan yöneticilerin pervasızlığıdır. En büyük afet bu pervasızlıktır." sözlerini kullandı.

Mimarlar Odası'nın Deprem bir doğa olayıdır, afet ise yöneticilerin pervasızlığıdır başlıklı açıklaması şöyle:

Deprem kuşağında olan ülkemizde, bilimi ve tekniği dışlayan, rant odaklı kentleşme politikalarını önceleyen yöneticiler, deprem sonucu yaşanan can kayıplarının yaralanmaların ve tahribatların sorumlularıdır. 6.8 şiddetinde Elazığ ve Malatya'da gerçekleşen deprem, bu ülkeyi yönetenlerin Marmara, Düzce ve Van depremlerinden ders almadıklarını, insanlar için bilimin ve tekniğin yol göstericiliğinde güvenli çevrele r oluşturulamadığını göstermektedir. Deprem bir doğa olayıdır, bu doğa olayı ile birlikte yaşamayı öğrenmek, önceden önlemler almak ise yapılması gerekendir. Depremlerle birlikte can ve mal kaybını en aza indirecek yapılı çevreyi ve nitelikli mimarlığı oluşturmak yerine, kentleri ranta kurban edenler, coğrafyanın yol göstericiliğini reddedenler, bilimi ve tekniği dışlayanlar, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturamazlar. Halkın can ve mal güvenliğini hiçe sayarak deprem toplanma alanlarını, parkları, rekreasyon alanlarını ve ormanları imara açmak üzere, "İmar Barışı" adıyla imar affı ilan edildiği, yapının depreme dayanıklı olup olmadığına ilişkin sorumluluğunun mal sahibine yüklendiği, her türlü imar yolsuzluğunun yasal hale getirildiği bir ortamda sorumlular bellidir. Deprem bir doğa olayıdır, deprem sonrası yaşanan afet ise bugüne kadar önlem almayan bilimi dışlayan yöneticilerin pervasızlığıdır. En büyük afet bu pervasızlıktır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak Elazığ ve Malatya depreminde yaşanan can kayıpları için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor, sorumluları bilimin ve tekniğin yol göstericiliğinde sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu