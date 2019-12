Mimarlar Odası: Togo Kuleleri'ne Ankara’nın en yüksek rantı verildi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TOGO ikiz kulelerine Ankara'nın en yüksek emsal dışı rant alanlarının verildiğini açıkladı.

Ankara’nın gündeminden düşmeyen TOGO ikiz kulelerinin ruhsatının Mimarlar Odası denetimine gelmeden verildiği ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ''Mimarlar Odası Ankara Şubesi proje onayı aransaydı biz bu onayı zaten vermeyecektik ve ruhsat alamayacaktı ve plan davası devam ederken inşaat başlamayacaktı. Ancak iktidar tüm belediyelerine ‘Mimarlar Odası onayı istemeyeceksiniz’ diye genelge yayınladı, yönetmelik çıkarttı. Mesleki denetim yaptırmamanın 6235 sayılı TMMOB kanuna aykırı olduğu ise açılan davalarla kesinleşti. Hukuksuzluk bu süreçte de iktidar belediyelerinde işledi'' dedi.

Candan, Togo İkiz kulelerinin Mimarlar Odası denetimine gelmeden, 24.04.2017 tarihinde yenileme ruhsatı aldığını ifade ederek, “Ranta karşı mücadelede ruhsat vermeden önce, Mimarlar Odası onayından geçtiğine dair belgenin aranması zorunluluktur. Belediyeler Mimarlar Odası onayı olmadan projelere ruhsat vermemelidir” diye konuştu.

'YOK BÖYLE BİR RANT'

TOGO’da SPA, sauna, kafe, hamam, mescit, koridorlar, teraslar, ticaret alanları, ortak alanlar vb. emsal dışı verilmiş rant metrekarelerinin proje detaylarına bakıldığında oldukça fazla olduğunu anlatan Candan, Ankara'nın en yüksek rantının TOGO ikiz kulelerine verildiğini söyledi.

Candan şöyle devam etti:

“TOGO İkiz kuleleri 3 bloktan oluşuyor. A blok 36 Kat, B blok 36 kat, C blok 10 kattan oluşmakta. Kule olan A ve B blokları ofis, C blokta ise 1. 2. 3. 4 Bodrum katlar AVM dükkân ve sosyal tesislerden oluşmakta. Verilen emsale göre kullanılacak metrekare 25372 metrekaredir. Ancak o kadar emsal dışı metrekare hakkı verilmiş ki, bugüne kadar böyle bir emsal dışı rant verildiği başka bir yerde görmedik. 120 bin metrekare inşaat yapılıyor. 1.2.3.4. bodrum katlar ticaret ve dükkân ve sosyal tesisler ekstra metrekare olarak veriliyor. Ortak alanlar, kat holleri, kat koridorları, yangın merdivenleri, çöp toplama odaları, kolonatlar, iç bahçeler, kat bahçeleri, balkonlar, teraslar süs havuzları, giriş saçakları sosyal tesis, spa, sauna, hamam, açık-kapalı yüzme havuzu, kuaför mescit, kafeterya, kafe, çamaşırhane, toplantı salonu, yemekhane vb alanlar yapılabilir bunlarda 25372 metrekareye dahil edilmiyor. Ortaya 120 bin metrekarelik inşaat çıkıyor. Bu kadar rantı da 32 derslikli okul karşılığında veriyorlar. Kentin sistematiği bozuluyor, ulaşım alt yapısı tıkanıyor. Bu iş daha bitmedi kente yapılan bu haksızlığın ve fazladan kazanılan her bir liranın hesabını verecekler.”