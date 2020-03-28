Migros sokağa çıkma yasağına hazırdı

AKP'li Cumhurbaşlanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağı ilan etmesi beklenen açıklamasında sadece şehirlerarası yolculuk yasağı gelirken, Migros'un sokağa çıkma yasağı için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Migros, sokağa çıkma yasağı getirilmesi durumunda çalışanlarının işlerine gidebilmeleri için ‘çalışma izin belgesi’ hazırlayarak tedbir almıştı.

Market çalışanlarına yapılan duyuruda, yeni koronavirüs hastalığı (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi durumunda çalışanlarının ertesi gün işlerine gidebilmeleri için kolluk kuvvetlerine gösterilmek üzere çalışan izin belgesi hazırlamak için izlenecek yollar tarif edildi.

Olası bir sokağa çıkma yasağı halinde, çalışma izin belgelerinin hazırlanarak çalışanlara dağıtılması için izlenecek adımlar konusunda çalışanlar bilgilendirildi.

Koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemlerin halk sağlığını değil belirli sektörlerde sermayenin kazancını gözettiği eleştirileri Erdoğan'ın konuşmasının hemen ardından ortaya çıkmıştı. Sokağa çıkma yasağı önleminin alınmamasında da patronların isteklerinin ağır bastığı düşünülüyor. Migros'un yaptığı hazırlık önlemlerin bu kadar sınırlı kalmasını büyük şirketlerin bile beklemediğini gösteriyor.

