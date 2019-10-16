Metin Feyzioğlu müftü yancısı oldu...

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Ağrı'da ilk kez gerçekleştirilen eş zamanlı resmi ve dini nikah töreninde bulundu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ağrı’da “Türkiye’de bir ilk” olduğu duyurulan eş zamanlı resmi ve dini nikahta şahitlik yaptı.

AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Türkiye’de ilk olan” eş zamanlı dini ve resmi nikahı sosyal medya hesabından paylaşırken, “Belediyemizde dini ve resmi nikahı birlikte kıyıyoruz.. Bugünkü çiftlerin nikah şahidi ilimizde bulunan Türkiye barolar birliği başkanı Sayın Metin Feyzioğlu idi. Türkiye’de ilk olan uygulamamızı çok beğendi. Kendisine çok teşekkür ederiz ilimize hoş geldiniz diyoruz...” dedi.