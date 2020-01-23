Merve Kotan'ın duruşması öncesi basın açıklaması yapıldı

Aydın'da 15 Ağustos 2019'da Muhammet Gürsoy, kendisinden ayrılmak isteyen 19 yaşındaki Merve Kotan’ı ve o sırada yanlarında olan arkadaşı Ekim T.’yi pompalı tüfekle katletti. Merve Kotan'ın bugün görülecek duruşması öncesinde basın açıklaması yapıldı.

Aydın'da 15 Ağustos 2019'da kendisinden ayrılmak isteyen 19 yaşındaki Merve Kotan’ı ve o sırada yanlarında olan arkadaşı Ekim T.’yi pompalı tüfekle katleden Muhammet Gürsoy'un tutuklu olarak yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görülüyor.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma öncesinde adliye önünde yapılan basın açıklamasına Fatma Şengül'ün kızı Açelya Şengül, Aydın Kadın Meclisi, İzmir Kadın Meclisi, İstanbul Kadın Meclisi, Yaşamak istiyoruz İnisiyatifi, Aydın Kadın Dayanışma Platformu, Çorum Kadın Platformu, İlerici Kadınlar Derneği ve Komünist Kadınlar katıldı.

Kadın Meclisleri'nden Hilal Susuz basın açıklamasını okudu:





Komünist Kadınlar tarafından yapılan açıklamada "19 yaşında gencecik bir kadının vahşice bir cinayetle öldürülmesine herhangi bir cezalandırmanın yetmeyeceğinin farkındayız. Bugün ülkemizde işlenen kadın cinayetlerinde, düzen içerisinde nasıl bir karar verilirse verilsin adalet terazisi asla dengeye gelemeyecektir. Bu dengenin sağlanması için, kadınların çalışırken, işyerlerinde, evlerinde, sokakta, dolmuşta öldürülmelerinin, intihara sürüklenmelerinin önüne geçmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Gerçek adalet ise ancak şiddeti ve eşitsizliği besleyen bu düzen ortadan kaldırıldığında mümkün olacaktır. Her gün bir kadın cinayeti haberine uyanıyor olmamız, bu düzenin zaten artık kadınlara yaşam hakkı tanımadığının kanıtıdır. Kadınların insanca ve özgürce yaşayacağı başka bir düzen kurana kadar, şiddete ve sömürüye hep birlikte direnmeye devam edeceğiz'' denildi.

Merve Kotan'ın ablası Esra Kotan soL'a yaptığı açıklamada Gürsoy'un ceza indiriminden yararlanmak için diğer kadın cinayetleri davalarında görüldüğü gibi çeşitli yalan savunmalara başvurduğunu söylemiş, katilin ceza indirimi almaması için mücadele ettiklerini belirtmişti.