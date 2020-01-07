Mersin'de sel felaketi: İki kişi yaşamını yitirdi

Mersin'de sel felaketi yaşanıyor. Yaşanan heyelan ve sel felaketi sonucunda iki kişi yaşamını yitirdi. Sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste bindi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısı yapılan Mersin'de dün sabahtan beri etkili olan kuvvetli yağış, yaşamı felç etti. Meydana gelen heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti. Yağış nedeniyle kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve ölü sayısı 2'ye yükseldi. Sel araçları sürükledi ve hasara yol açtı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Mersin'in Mut ilçesinde dereye uçan Ali Büyükgüdük yönetimindeki 42 J 9555 plakalı otomobilden sel sularına kapılan Yunus Gök'ün (34) cansız bedenine ulaşıldı. AKUT ve itfaiye ekipleri, Gök'ün cesedini 700 metre uzaklıkta, dere yatağında buldu. Yunus Gök'ün cansız bedeninin, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

Erdemli'de heyelan sonrası enkaz altında kalan İbrahim Öngel'in (62) ardından Yunus Gök'ün cesedine ulaşılmasıyla kentte kuvvetli yağış nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, 2'ye çıktı.

ARAÇLAR ÜST ÜSTE BİNDİ

Mersin'de dünden itibaren etkili olan ve özellikle gece yarısından sonra şiddetlenen yağışların neden olduğu sel, araçları sürükledi. Merkez Mezitli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde taşan dere sularının ulaştığı bir sitenin otoparkındaki 20 araç sürüklendi. Araçların bazıları taşkın sularıyla diğer araçların üzerine çıktı. Sitedeki bazı dairleri ise su bastı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer dere yataklarının imara açılmasının sonucunda bu tür afetler ile karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

“Tabii ki yanlış imar, dere yataklarının imara açılması maalesef böyle sonuçlarla bizi karşı karşıya bırakıyor. Büyükşehir Belediyemizin, MESKİ’mizin tüm ekipleri şu anda teyakkuzda. Bütün daire başkanları, ilgili birimlerin amirleri sahadalar. Dört bir yandan olaylara müdahale etmeye çalışıyoruz. Suları tahliye etmeye çalışıyoruz. Gelecek saatler de açıkçası bizi endişeye sevk ediyor. Meteoroloji verilerine göre, yoğun yağış devam edecek. En azından öğle saatlerine kadar metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor. Bu da çok önemli bir rakam. Biz tabii ki tedbirlerimizi alıyoruz. Bir hayli de mesafe aldık. O yoğun su birikintileri tahliye edildi. Şu anda Gazi Mustafa Kemal Bulvarında özellikle ara refüjleri yararak suyun güney tarafa, yani deniz tarafına tahliyesini sağladık. Bazı siteler su altında kaldı, bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Umut ediyorum ufak tefek zayiatla bu afeti atlatacağız.”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent genelinde büyük bir sel felaketinin yaşandığını duyurdu.

3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mersin merkez ilçeleri, Tarsus, Çamlıyayla ve kıyı ilçelerinde metrekareye 100- 200 kilogram yağış düşmesinin beklendiğini açıklanması üzerine Gülnar ilçesinde taşımalı eğitimin yapıldığı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Erdemli ilçesinin Toros Dağları eteklerinde bulunan ve yoğun kar yağışından etkilenen Güzeloluk, Karayakup, Sorgun ve Sarıkaya mahallelerinde taşımalı eğitim ile Erdemli Sağlık Lisesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Çamlıyayla ilçesinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.