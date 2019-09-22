Mersin'de millet bahçesi yeniden ihaleye çıkıyor

Mersin'de, 'kaynak sıkıntısı' nedeniyle iptal edilen millet bahçesi için yeniden ihaleye çıkılacak. Millet bahçesinin yapılacağı alanda olan Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yıkılmıştı.

Mersin'de geçtiğimiz nisan ayında yapımı 'kaynak sıkıntısı' nedeniyle iptal edilen millet bahçesi için yeniden harekete geçildi. TOKİ, millet bahçesi için tekrar ihaleye çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin mitinginde “Stadın yeri park olacak” açıklamasından ardından 19 Ekim 2018’de tarihi Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’nu yıkıldı. TOKİ Toplu Konut İdaresi de, bu alana yapılacak Mersin Millet Bahçesi Projesi için 19 Şubat 2019’da ihaleye çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre ihalenin yapılmasından kısa bir süre Kamu İhale Kurumu, 11 Nisan 2019’da ihalenin iptal edildiğini duyurdu. Duyuruda iptal gerekçesi “İhale 4734 sayılı Kanunun ‘Temel ilkeler’ başlıklı 5’nci maddesinde yer alan ‘İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılması’ ilkesi gereğince iptal edilmiştir” olarak açıklandı.

İHALE YENİDEN

İhalenin iptalinden 6 ay sonra ise Millet Bahçesi için yeniden çalışmalar başladı. TOKİ, iptal edilen millet bahçesi için yeniden ihaleye çıkma kararı aldı. Millet Bahçesi Genel Altyapı İşleri ve Rekreasyon Alanları İle Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatıları Yapımı İşi ihalesi bugün (23 Eylül 2019) yapılacak. Yeni millet bahçesi, 119 bin 658 metrekarelik alana inşa edilecek ve bir senede tamamlanacak. Projede, sosyal donatı alanları, yeşili, millet kıraathanesi, yürüyüş parkuru, dinlenme ve piknik alanları yer alacak.