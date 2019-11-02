MEB: Devamsız öğrencinin velisine para cezası yeni değil

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, okulca kabul edilecek geçerli sebepler dışında çocuğunu okula göndermeyen velilere idari para cezası verilmesine yönelik uygulamaya ilişkin açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, okulca kabul edilecek geçerli sebepler dışında çocuğunu okula göndermeyen velilere idari para cezası verilmesine yönelik uygulamanın İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 55'inci maddesinde yer alan bir düzenleme olduğu bildirildi.

MEB'den yapılan açıklamada, medyaya yansıyan "Devamsız öğrencinin velisine para cezası" başlıklı haberler nedeniyle bilgilendirme yapılması gereğinin doğduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Söz konusu düzenleme İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 55'nci maddesinde yer almaktadır. Bakanlığımız tarafından İl Milli Eğitim müdürlüklerine gönderilen yeni bir yazı bulunmamaktadır. Habere konu alan yazı, bazı İl Milli Eğitim müdürlükleri tarafından hatırlatma amacıyla yerel düzeyde paylaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.