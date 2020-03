Maske karmaşası: Cerrahi maske uygundur

'N95 maske kullanmadığınız sürece koruyucu olmayacaktır, koruyucu olmayan cerrahi maskeyi hastaların takmasının yararı var' Bu cümle de salgın döneminde yalanlanan uzman görüşleri arasında yerini aldı.

Korinavirüs salgını, halk sağlığı, toplumun korunması, bireysel korunma önlemleri derken her gün kafalar karışıyor, her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz ve her gün doğru bildiğimiz bir şey yanlışlanıyor.

DSÖ, salgınla ilgili yayınlarında "cerrahi maske" olarak bilinen, eczanelerde de satılan "basit maskelerin" korunmak için yararının olmadığını, bulaşmış kişilerin çevrelerini korumak için kullanmaları gerektiğini duyurmuştu.

Öte yandan bu bilgiyle çelişen görüntüler vardı: Çin salgın sırasında milyonlarca maske dağıttı ve bunlar N 95 değildi.

DSÖ'nün ilk günlerde bireysel korunma için maske kullanımını teşvik etmeyen açıklamalarının maskeye hücum sonucu genel bir eksikliğin ortaya çıkması ihtimalinden çekinilerek yapıldığını düşünenler de var.

Görüştüğümüz bir acil servis uzmanı insanların korunmak için de cerrahi maske takmalarının önerilmesi gerektiğini söyledi.

"N95 adı üzerinde yüzde 95 koruyor. Cerrahi maskeler de aslında düzgün kullanıldığında yüksek koruma sağlıyor" diyen uzman düzgün kullanımı "doğru takılıp çıkartılması, 3 - 4 saatte bir değiştirilmesi gibi kurallara uyulması" olarak tanımlıyor.

Acil Servis uzmanı Osman E. sağlık çalışanları içinse bu yaklaşımın kesinlikle geçerli olmayacağını belirtiyor: "Cerrahi ve solunum yolu girişimlerde o kadar çok yoğun virüs yayılımı oluyor ki... Bu nedenle yüksek koruyucu bir maske kullanılması gerekiyor. Onun dışında cerrahi maskenin mutlaka önerilmesi gerekecek. N 95 benzeri yüksek koruyucu maskeler uzun süre kullanılamaz. Sürekli değiştirilmezse oda yüzeyi (Koruyucu filtre bölümü) enfekte olur. Haliyle kulanılabilirliği zor. Cerrahi maske ve N 95 maske arasında yapılan çalışmalar var. Koruyuculuğu, elbette sağlıkçılar için andığım yakın müdahaleler dışında, bir birine çok yakın...

Maske kullanımı konusunda asıl söylenmesi gereken en çok vurgulanması gereken kullanım şeklinin önemli olduğu. Maskenin koruyucu olması, önerilen şekilde kullanılmasına ve başka önlemlerin de tam uygulanmasına bağlı. En yanlış şey "maske kullanıyorum bir şey olmaz" diyerek diğer kurallara uymamak olur. Diğer önerilerle birlikte , cerrahi maske kullanımı önerilmeli. Bir de bir maske bulup on gün o maskeyi kullanmanın koruyucu değil tehlikeli olduğunu söyleyelim. Cerrahi maske kullanıyorsanız 3-4 saatte bir değiştireceksiniz ve çıkartıp bir masanın üstünde bekletip tekrar kullanmaktan sakınacaksınız."