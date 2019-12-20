Mansur Yavaş: Ankaralının parası kişisel fantezilere harcanmış

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentin 8,5 milyar TL borcu olduğunu açıkladı. Yavaş 'Kişisel fantezi diyebileceğimiz yatırımlarla Ankaralının parası çarçur edilmiş' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yolsuzluk iddialarına ilişkin çok sayıda dosya olduğunu söyledi. Yavaş, "Kişisel fantezi diyebileceğimiz yatırımlarla Ankaralının parası çarçur edilmiş" dedi.

DW Türkçe adına gazeteci Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Yavaş, başkentin 8,5 milyar TL borcu olduğunu açıkladı.

8 DOSYA SAVCILIKTA

Yolsuzluk iddialarına ilişkin teftişte çok sayıda dosya olduğunu dile getiren Yavaş, "Bunların bir kısmı kişisel yolsuzluklar. Kurumsal olarak yolsuzluklar varsa bunları da inceliyoruz" dedi. Sekizden fazla dosyayı savcılığa ilettiklerini dile getiren Mansur, 20'ye yakın soruşturma olduğunu belirtti. Yavaş, "Kişisel fantezi diyebileceğimiz yatırımlarla Ankaralının parası çarçur edilmiş" diye konuştu.

Kamu zararını gösteren rakamları yakında açıklayacaklarını söyleyen Mansur Yavaş, "ANFA'da (Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait organizasyon şirketi) 2015-2016'da 2 trilyonluk bütçe yapılmış. Bunun beş-altı yüz milyon lirası, yurtdışından ve İzmir'den alınan bitkilere ait. İzmir'e gidip sorduğumuzda, 80 kuruşa, 1 TL'ye alınan bitkilerin 12,13 TL'ye belediyeye fatura edildiğini görüyoruz" dedi.