Maltepe’de afetlere yönelik farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen eğitimler yaygınlaşıyor

İstanbul Maltepe'de afetlere yönelik farkındalık etkinlikleri devam ediyor. Altayçeşme Semt Evi tarafından pazartesi günü 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' düzenlenirken bölgede 'Afetlere Hazırlık Koordinasyon Birimi'nin kurulması yönünde bir adım atıldı.

Bir süredir Altayçeşme Semt Evi’nin organizasyonuyla Maltepe’nin Altayçeşme mahallesinde gerçekleştirilen “Temel Afet Bilinci Eğitimi”, 24 Şubat pazartesi akşamı bu sefer Zümrütevler mahallesinde mahalle sakinlerinin geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Maltepe İtfaiyesi Ekip Amiri İsmet Macit tarafından verilen ve afetlere yönelik farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen iki saatlik oturumda, sitede "Afetlere Hazırlık Koordinasyon Birimi"nin kurulması yönünde bir adım atıldı.

Eğitim esnasında katılımcılar arasından farkındalık yaratmak amaçlı oturumların yanı sıra deprem, yangın ve ilk yardım konularında daha detaylı/uygulamalı eğitimler düzenlenmesini talep eden ve bu yönde yürütülecek çalışmalara dahil olmak istediğini beyan eden gönüllüler çıktı.

Altayçeşme Semt Evi tarafından organize edilen ve “Temel Afet Bilinci Eğitimi” başlığı altında tek oturum olarak gerçekleştirilen bu eğitimin içeriği, “afet nedir?”, “nasıl başa çıkılır?”, “acil kurtarma ve ilk yardım nedir?”, “İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen deprem gibi bir afete karşı kişisel ve toplumsal düzeyde nasıl hazırlık yapabilir?” sorularına verilen temel cevapları barındırıyor.

Yine Semt Evi tarafından yürütülen çalışma kapsamında, bu temel eğitimin yanı sıra gönüllülere deprem, yangın ve ilk yardım başlıklarını içeren daha detaylı, üç ayrı oturum halinde yaklaşık 10 saatlik ve içinde canlı uygulamalarında yer aldığı bir devam eğitimi de organize edilebiliyor.

Altayçeşme Semt Evi tarafından perşembe günü düzenlenecek memleket sohbetleri kapsamında “'yeni koronavirüs' nedir? Salgından nasıl korunulur?" başlıklı bir oturum gerçekleşecek.