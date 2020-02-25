'Maden şirketleri Kaz Dağları'nı terk etsin'

Çanakkale Çan’da Cengiz Holding tarafından açılmak istenen ve ağaç katliamının başladığı Halilağa Altın Madeni projesi protesto edildi. Eylem yapan halk maden projesinden vazgeçilmesini talep etti.

Çanakkale Çan’da Cengiz Holding tarafından açılmak istenen ve bunun için sondaj çalışmaları ile ağaç katliamının başladığı Halilağa Altın Madeni projesine tepkiler sürüyor.

Çan meydanda eylem yapan yöre halkı ve çevre örgütleri, maden projesinden derhal vazgeçilmesini talep etti. Kaz Dağları’nın dünya kültür mirası olduğunu belirten yurttaşlar, madenci şirketlerin bölgeyi terk etmesini istedi. Basın açıklamasını okuyan Avukat Ümran Aydın, projenin yerleşim yerlerine çok yakın olduğunu ve halk sağlığı açısından tam bir yıkıma yol açacağına dikkat çekti.

Birgün'ün haberine göre, projenin sosyal ve doğal yaşamı biteceğini vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

“Maden işletmesi bölgesinde çevre kirliliği yaratan siyanür, arsenik ve cıva gibi toplamda binlerce ton zehirli ağır metal ile Kaz Dağları'nın dereleri, yer altı suları, tarım alanları kirlilik; ormanları, gen kaynakları, yaban hayatı ve endemik türleri, nadir bitkileri ise yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Kaz Dağları yöresindeki altın işletmeleri doğal ve sosyal yaşamı bitirecek, halkın göç etmesine neden olacaktır.”

Aydın, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Hiçbir kamu yararının bulunmadığı Halilağa Altın Madeni, daha fazla doğa yıkımına yol açmadan acilen durdurulmalı, bu projeden vazgeçilmelidir. ”