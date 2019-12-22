Lefkoşa’da Bilim ve Aydınlanma Konferansı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, DAÜSEN ve ODTÜ KAMPÜSSEN ile 'Evrimi Neden Savunmalıyız?' konulu bir konferans düzenledi.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Lefkoşa'da "Evrimi Neden Savunmalıyız?" konulu bir konferans düzenledi.

Lefkoşa’daki Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) lokalinde yapılan etkinlikte ilk sözü alan KTÖS eğitim sekreteri Burak Maviş, evrim gibi bir olguyu tartışmanın bile anlamsız olduğunu ama gericilik yüzünden bunları gündeme almak zorunda kaldıklarını söyledi. ODTÜ Kampüs-SEN başkanı Dr. Öğr. üyesi Yonca Özdemir ise Türkiye’de evrim kuramının orta öğretim müfredatından kaldırılmasını eleştirdi.

Etkinlikte “Evrimi neden savunmalıyız?” başlıklı bir sunum gerçekleştiren BAA Yürütme Kurulu sekreteri Prof. Dr. Erhan Nalçacı, evrime saldırının siyasi nedenleri olduğunu vurguladı. Türlerin tek seferde ve ayrı ayrı yaratıldığının öğretilmesinin gençlerin düşünme yeteneğini ketlediğini söyleyen Nalçacı, değişim ve etkileşimi kabul etmeyen insanların sorgulayıcı düşünemeyeceğini, önlerine konan her yalanı kabul edeceklerini belirtti. Evrim kuramının ortaya çıkışı ile ilerici siyasal hareketlerin yükselişi arasında bir paralellik olduğunu anlatan Nalçacı, düzenin evrim kuramına saldırmasının asıl nedeninin neoliberal saldırıların sorgulanmasını engellemek olduğunu söyledi. Seminer, dinleyicilerin sorularıyla devam etti.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi konferansları, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde 23 Aralık Pazartesi günü saat 17:40’ta gerçekleştirilecek “Bilincin Evrimi Üzerine Bir Deneme” ile devam edecek.