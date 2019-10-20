Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğrayan Yaşlı’nın suç duyurusuna takipsizlik: Delil yokmuş!

Hastanede eşiyle Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğrayan Ekrem Yaşlı’nın suç duyuru dosyası savcılık tarafından kapatıldı. Savcılık konuya ilişkin somut delil bulunamadığını savundu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde göz ameliyatı olan eşinin refakatinde bulunan Ekrem Yaşlı, 15 Ekim tarihinde başka bir hastanın refakatçisi tarafından Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğradı. Soda şişesiyle kafasına vurularak yaralanan Yaşlı, tüm ifadelerine rağmen dosyası kapatıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre soruşturma dosyasına ilişkin açıklama yapan Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem Yaşlı’nın ifadesinin aksine “Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğramadı” ifadesinde bulundu. Savcılık, yaşanan saldırıya ilişkin somut deliller bulunamadığını savundu.

İHD: DOSYA MAĞDURLARDAN KAÇIRILDI

Süreçle ilgili açıklama yapan İHD Çanakkale Şubesi ise başvurucunun talebi üzerine, polisteki ifade işleminde de hazır bulunduklarını belirtti. Açıklamanın devamında “Başvurucu 74 yaşındaki Ekrem Yaşlı ile 71 yaşındaki eşi Bedriye Yaşlı’nın söz konusu saldırıya ilişkin başından beri ısrarlı ve birbiriyle tutarlı ifadelerinde, kendi aralarında anadilleri olan Kürtçe dilinde konuşmaları üzerine saldırganın kendilerine sözlü olarak sataşmaya başladığı ve bu sözlü sataşmanın fiziki saldırıya döndüğü yönünde olmuştur. Yine mağdurlar, müşahedenin devam etmesi gerekmesine rağmen, güvenliklerini sağlayamayan hastane tarafından, saldırı sonrası apar topar hastaneden taburcu edildikleri ve kendilerine ‘herhangi bir komplikasyon olması ihtimaline karşı Çanakkale Merkez ilçeden ayrılmamalarının’ söylendiğini belirtmişlerdir. 17 Ekim tarihinde tarafımıza ulaştırılan vekâletname ile dosyada inceleme yapmak ve delil toplanması taleplerimizi sunmak üzere tarafımızca yapılan başvuruda, dosyanın tamamlanmamış olması gerekçe gösterilerek dosyaya avukat erişimi engellenmiş ancak her nasılsa aynı gün Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı tarafından, saldırganın cezai ehliyetinin olmaması gerekçe gösterilerek dosya takipsizlikle sonuçlandırılmıştır” denildi.

Dosyanın mağdurlardan kaçırıldığını vurgulayan İHD, soruşturmanın selametine gölge düştüğünü belirtti.