Kocaeli'nde eski koca şiddeti

İstanbul'da bir özel hastanede kardiyolog olarak çalışan M.M. çocuğunu bırakmak için geldiği Kocaeli'nde bir sitede yaşayan eski eşini darp etti. Görüntüler sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul Ataşehir’de özel bir hastanede kardiyolog olarak çalışan M.M., eski eşi A.G.’ye 5 yaşındaki çocuklarını teslim etmek için Kocaeli’ye geldi.

Derince ilçesinde A.G.’nin oturduğu siteye gelen M.M. burada A.G.'yi darp etmeye başladı. Olay sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

KocaeliDenge'den Caner Aktan'a konuşan A.G. “Velayeti bende bulunan çocuğumuzu bana teslim ederken, yaşadığım sitenin içerisinde ve çocuğumuzun gözünün önünde beni defalarca tekmeledi. Hayati organlarımın olduğu noktalardan yumruklayarak ölümle tehdit etti” dedi.

'KORUMA KARARI 3 AYA DÜŞÜRÜLDÜ'

Daha önce de şiddete uğradığını belirten A.G., “Buna ilişkin de davalarımız hâlâ devam etmektedir. Çocuğu teslim etmeme, kaçırma, iştirak nafakasını düzenli ödememe gibi icra mahkemelerince de tespit edilmiş suçları mevcuttur. Yaşadığım eve tehdit ve zorla girip; evin içinde de tehditlerine devam ederek bana hakaret ve cinsel saldırıda bulunmuş, bunun üzerine belirlenen 6 aylık koruma tedbir kararının süresi, verdiği yalan beyanları doğrultusunda 3 aya düşürülmüştür” dedi.

'ŞİDDET MÜNFERİT DEĞİL, SİSTEMATİK'

A.G. “Saldırı sırasında kucağımda olan çocuğumuz olaydan hem fiziksel hem de ruhsal olarak zarar gördü. Eski eşim M.M.’den gördüğüm şiddet münferit değil sistematiktir ve şiddet mağduru olarak can güvenliğim bulunmamaktadır. Bana ve çocuğumuz için yeniden verilen 3 aylık tedbir ve koruma kararının ara verilmeksizin uzatılması gerekmektedir" diye konuştu.