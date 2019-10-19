Koacamustafapaşa Semt Evi açıldı

Türkiye Komünist Partisi’nin 2018 Eylül ayında düzenlediği 'Emekçilere' başlıklı konferansında açmayı kararlaştırdığı semt evlerinden biri de Fatih İlçesi Kocamustafapaşa Mahallesinde açıldı.

Kocamustafapaşa Semt Evi’nin açılış konuşmasını yapan Dicle Feride Gündüz, Türkiye Komünist Partisi’nin 100. yaşında ülkenin dört bir yanında açılan semt evleriyle gericiliğe, patronlara, özelleştirmelere ve emperyalist barbarlığa karşı mücadele ederken birlikte yürümenin kolaylaşacağından bahsetti. Gündüz, konuşmasına Suriçi’nin yozlaşmış, tarikatların yuvası haline gelmiş, hastaneleri ve kamu binaları ya depremden ya da ranttan yıkıma terk edilmiş, sahilinde bir ucubeyle yaşamaya mecbur bırakılan Fatihliler olarak mahallemizi birlikte yeniden kazanacağız” diyerek devam etti. Semt evinde okuma atölyeleri, aydınlanma seminerleri, toplumcu sağlık seminerleri, çocuk etkinlikleri, enstrüman atölyeleri ve film gösterimleri yapılacağına değinildi.

Açılış konuşmasının ardından semt evi açılışı için bir araya gelen Kocamustafapaşa halkını Tiyatro Sanatçısı Orhan Aydın Nâzım Hikmet’ten şiirlerle selamladı.

Açılış konuşmasının ardından bir konuşma yapan Volkan Çalı, semt evleri ile hakkını almak için mücadele eden işçilerin bir araya geldiğini ve hakkını kaptırmamak için kafa kafaya, omuz omuza verip örgütlenip dayanışmayı büyüttüğünü ifade etti. Çalı, herkesin bugün krizden şikayet ettiğini özellikle patronların krizde daha çok sesinin çıktığını ifade etti. “Biz batarsak hep beraber batarız diyen patronların krizden çıkış reçetesinde; sigortasız işçi çalıştırma, kaçak göçmen işçi emeğini kullanma, sendika ve grev hakkının kağıt üzerinde kalması, kıdem tazminatının fona devredilerek buharlaşması, atanamayan öğretmenler, dönem sonunda okulda kalıp kalmayacağı belli olmayan özel okul öğretmenleri olduğunu belirten Çalı; fabrikalarda, plazalarda, kısacası tüm sektörlerde işçinin hakkını koruması ve yeni haklar elde etmesinin tek yolu dayanışmadan geçiyor” diye sözlerine devam etti. Türkiye Komünist Partisi semt evleriyle, Patronların Ensesindeyiz ağıyla, üniversitelerde ve liselerde yaptığı çalışmalarla, halkın kendi kaderine sahip çıkmasının yolunu açacak ve bu düzene mahkum olmadığımızı gösterecek” dedi.

Solcu Liselilerden İklim de konuşmasında büyük bir çaba ve dayanışmayla açılan Kocamustafapaşa Semt Evi’nin okullarda büyük bir gericileşmenin kol gezdiği bir dönemde, dersler dışında uğraşılan her etkinliği yok ederek öğrencilerin bu durumu kabul etmeye zorladığından bahsetti. Sözde parasız eğitime rağmen hem temel masraflarımız hem de eğitim için masraflarımız sebebiyle çalışmak zorunda kaldıklarını belirten İklim, bu düzenin gençliğin elinden her şeyi çaldığını ve gençliği geleceksizleştirdiğini ekledi. “Biz Solcun Liseliler olarak bu karanlık düzene son vereceğiz ve daha aydınlık bir gelecek için içimizdeki sosyalizm ateşiyle okullarda karanlığı aydınlıklara çıkaracağımız, gerici düzene karşı çıkacağımız, birlik olup örgütleneceğimiz semt evimiz hepimize kutlu olsun” diye sözlerini bitirdi.

Semt Evi’nin açılışında konuşma yapan TKP İstanbul İl Başkanı Aydemir Güler şunları söyledi:

“Semt evlerinin İstanbul’daki 13. Semt evini açıyoruz ve koskoca İstanbul’da daha çok işimiz var” dedi. Güler konuşmasına şöyle devam etti: “Semt Evlerinin söylediği şudur: Türkiye Komünist Partisi burada. Başka partilerin olduğu uzak yerlerde değil, dükkanın yanında, otobüs durağının karşısında, kapı komşun… Ama yola devam edeceğiz, 13 çok küçük bir sayı. Ayrıca kapıları açmak ve semtlere yerleşmekle kalamayız, bu çok mütevazi olur. Türkiye’de düzenin zerre inandırıcılığı yok, bir yalan dünyası. Herkes yalan söylüyor, Suriye Konferansı düzenlediler. Bu konferansın sonuç bildirgesinde Türkiye Suriye’deki savaşa asker gönderdikçe milli güvenlik sorunu artar demişlerdi. Aradan on gün geçiyor diyorlar ki ‘Asker gönderiyoruz, var mısınız?’ Siyaset bitti, vatan millet Sakarya’nın bir inandırıcılığı yok. Bunu Türkiye Komünist Partisi görüyor, bunu köşedeki Salim Efendi de görüyor, tezgahının başındaki, evdeki, herkes görüyor. Bu görülmesi mümkün olmayan bir şey değil. Avrupa gelsin, Amerika gelsin çözsün diyorlar. Sonra Trump çıkıyor diyor ki bazen meseleler böyle çözülür. Çocuklar kavga eder biz de gider ayırırız. Çocuklar kavga ederken kaç kişi öldü biliyor musunuz? Ne kadar kan aktı biliyor musunuz? Bunun hesabı yok. Bu kokuşmuş düzenin çarkları dönmüyor. Bu düzenin çarkları insan kanıyla dönüyor. TKP bunları görmekle bir ayrıcalık sahibi değil. Bunlar çıplak gözle görülebilir. Bu işin çözümü kapitalizm dünyasında değil. Bu işin çözümü birlikte başka bir dünya kurmakta. Türkiye Komünist Partisi, bu kan akıtan bizim çocuklarımızın kanını akıtan düzenden hesap soracak. Çıplak gözle bakıp gerçeği sezen, gören herkes, elini taşın altına koy bu taşı beraber kaldıralım diyen bir siyasi parti var ve bu parti geliyor senin mahallene semt evini açıyor. Onlarca yüzlerce yerde, binlerce onbinlerce insanla kaldıracağımız taşlar var. İster okul sorunu, ister enstrüman dersi, ister memleket sohbeti… Komünistlerin işçilerin çıkarların bir farkı yok diyoruz yıllardır. İşçiler bize güvensin demiyoruz, kendisine güvensin istiyoruz. Nâzım’ın şiirindeki o sıradan insanlarının kol kola gireceği, birbirine güveneceği, kendine güveneceği yerler açıyoruz, daha çok açacağız. Hepimize kolay gelsin.”

Konuşmaların ardından semt evinin açılışına katılanlar hazırlanan ikramlar ve müzik eşliğinde sohbet ettiler.