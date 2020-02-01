Kızılay'da cinsel saldırı skandalı!

Ensar Vakfı'na para aktardığı ortaya çıkan Kızılay bu kez cinsel saldırı skandalı yaşandı.

Elazığ depreminin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın attığı tweet sonrası tepkilerin odağına yerleşen Kızılay'ın Ensar Vakfı'na para aktardığı ortaya çıkmıştı.

Kızılay bu kez cinsel saldırı ile gündeme geldi.

Kızılay, dün yaptığı açıklamada, Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas'ın "yüz kızartıcı bir suça karıştığını" öğrendiklerini belirtti. Kızılay'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2010 tarihinde Türk Kızılay Beypazarı Şube Başkanlığı’na seçilen 2018 yılında Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla şubesi kapatılarak faaliyetlerine temsilcilik düzeyine düşürülen Ahmet Kavas’ın yüz kızartıcı bir suça karıştığı bilgisi alınmış anında görevine son verilerek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Hiçbir şekilde affedilemez bu insanlık dışı olaydaki failin en ağır şekilde cezalandırılması için yasal süreci de yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Odatv'nin aktardığına göre Ahmet Kavas, Beypazarı’nda Kızılay Temsilciliğinin yanı sıra Fatih Cami imamı olarak görev yapıyor.

Beypazarı Belediye Gençlikspor’un da başkanı olan Ahmet Kavas, geçen gün tutuklandı.

Kızılay’ın “yüz kızartıcı” dediği olay ise, Kavas’ın 2 gence cinsel saldırıda bulunması.

Yani, Beypazarı’nda imam olan, spor kulübünün başkanlığını, Kızılay’ın da temsilciliğini yapan Kavas, 2 gence cinsel saldırıda bulunduğu için tutuklandı! Kızılay da yaptığı resmi açıklamada olayı doğruladı, Kavas’ın “yüz kızartıcı” suç işlediğini söyledi.