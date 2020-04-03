Kimya Mühendisleri Odası gereksiz yere aşırı kimyasal kullanımına karşı uyardı

Kimya Mühendisleri Odası koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için kullanılan bazı dezenfektanların ve dezenfeksiyon yöntemlerinin sağlığa ve çevreye zararlı olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Kimya Mühendisleri Odası koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için kullanılan dezenfektanlar ve dezenfeksiyon yöntemleri konusunda uyarılarda bulundu. Odadan yapılan açıklamada gereksiz yere aşırı kimyasal kullanmanın sakıncalarına işaret edildi.

Kimya Mühendisleri Odası kullanılması gereken dezenfektanların listesini verirken, piyasada satılmakta olan ruhsatlı antibakteriyel özellikteki kuaterner amonyum tuzu, aldehit veya gümüşlü bileşiklerin Kovid-19 için önerilmediğini belirtti.

Belediyelerin sokakları temizlerken kullanılan maddelerde aşırı hipoklorid kullanılmasının toprağa zarar verdiğini ve kanserojen maddelerin içme suyuna karışması riskini barındırdığını belirten Kimya Mühendisleri Odası bazı belediyelerin yaptığı dezenfeksiyon tünellerinin ise sağlığa zararlı olduğunu söyledi.

Kimya Mühendisleri Odası'nın açıklaması şu şekilde:

''Ülkemizde kimya mühendisleri ile biyomühendislerin meslek örgütü olan TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, meslek alanlarında kamuoyunu bilgilendirme görevi de yapar. Bu amaçla, bugün içinde yaşadığımız Covid-19 salgınının yayılmaması için kullanılan dezenfektanlar ve dezenfeksiyon yöntemleri konularında uyarılarımız vardır.

Halk sağlığı alanında kullanılan dezenfektanların, biyosidal ürünler yönetmeliğine göre 5 ürün tipinde değerlendirilerek Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılarak piyasaya sürülmesi zorunludur. Birinci ürün tipinde doğrudan vücut ile temasta olan antiseptikler, el dezenfektanları ve antimikrobiyal sabunlar bulunur. İkinci ürün tipinde ise yer, yüzey ve havuz dezenfektanları bulunmaktadır. Piyasaya sürülen izinli dezenfektanların listesi linkte verilmektedir.

Bilindiği gibi Covid-19 bir virüstür. Kullanılan dezenfektan ruhsatlı olsa bile antiviral değilse (çoğu antibakteriyel) size bulaşan virüsü öldürmeyebilir. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda bir rapor hazırlamıştır. Rapora göre el ve vücut hijyeni için sabunla yıkamak önerilmektedir. Covid–19 için el dezenfeksiyonu olarak % 70 lik etil alkol, yüzey dezenfeksiyonu amacı ile %0.5 lik sodyum hipoklorid (9 ölçek suya 1 ölçek çamaşır suyu) önerilmektedir.

Piyasada satılmakta olan ruhsatlı antibakteriyel özellikteki kuaterner amonyum tuzu, aldehit veya gümüşlü bileşikler Covid-19 için önerilmemektedir.

Bazı belediyeler sokak temizliği ve dezenfeksiyonu için aşırı hipoklorid kullanımına gitmektedir. Bunun sakıncası toprakta yaşayan canlılara zarar vermesi ve yüzeydeki organik kirlilikler ile reaksiyona girip dezenfeksiyon yan ürünleri (THM ler) dediğimiz kanserojen bileşiklerin içme suyu kaynaklarına karışmasıdır. Ayrıca, bu işlemi yapan temizlik işçilerinin tehlikeli kimyasal maruziyeti nedeni ile gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemleri almaları gereklidir.

Bir diğer sakıncalı işlem de bazı belediyelerin uyguladığı dezenfeksiyon tünelleridir. Burada uygulanan sisleme ile insanların solunum yollarına ya dezenfektan olarak uygulanan tehlikeli kimyasalları ya da oradan geçen hasta insanların virüslerini verirsiniz.

Sonuç olarak gereksiz yere aşırı kimyasal kullanmayalım. Piyasada internet üzerinden de satışı yapılmaya çalışılan antiviral özelliği olmayan kimyasalların bize zarar verebileceğini düşünelim. Dünya sağlık örgütünün önerdiği su, sabun, etil alkol ve çamaşır suyunu belirtilen düzeyde aşırıya kaçmadan kullanalım.''