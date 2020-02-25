CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Hükümetin dış politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, 'Tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı bütün Suriye'den daha değerlidir' dedi. Kılıçdaroğlu, Gezi davasında beraat kararı veren mahkeme heyetine soruşturma açılmasına tepki göstererek 'Hakimler ve Savcılar Alçak Kurulu diyelim artık' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Hükümetin dış politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı bütün Suriye'den daha değerlidir" dedi. Gezi davasında beraat ettikten sonra 15 Temmuz darbe soruşturması kapsamında yeniden tutuklanan Osman Kavala'yla ilgili kararda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavrının etkili olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Yargıya gözdağı vermeye kalkıyor, Kimsin sen, sen kimsin?'' dedi. Gezi davasında beraat kararı veren mahkeme heyetine soruşturma açılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu "Hakimler ve Savcılar Alçak Kurulu diyelim artık" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Adalet, hiçbir egemen güçten talimat almamak demektir. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz."

"Bu ülkeye baharı getirmek mümkün. Bu ülkenin huzur içinde yaşamasını sağlamak mümkün. Bu ülkeye adaletin getirilmesi için de mücadele vereceğiz."

"Yargıtay Başkanı'na, Anayasa Başkanı'na sorun, adalete duyulan güven yerlerde sürünüyor." "Adalet Bakanı, '2019 yargıya güven yılı olacak' dedi. Demek ki, önceki yıllar yargıya güven duyulmuyordu. 2019 yargıya güven duyulan bir yıl oldu mu? Hayır. Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en ağır yargı krizini yaşamaktadır."

"Yargının siyasallaştığını defalarca söyledik. Tarihten gelen adalet duygusu giderek zemin kaybetti." 'ERDOĞAN YARGIYA GÖZ DAĞI VERİYOR, KİMSİN SEN? KİMSİN?' "Osman Kavala için mahkeme beraat kararı veriyor. Cezaevi aracındayken Erdoğan konuşuyor, 'Onu beraat ettirmeye kalkıştılar' diyor. Yargıya göz dağı veriyor. Kimsin sen? Kimsin?"

"Kavala, cezaevi aracının içinden tekrar cezaevine götürüldü. Bu mudur adalet? Bu insani, ahlaki, vicdani bir meseledir. Bunu sadece siyasetin terazisine koyarsınız yanlış yaparsınız."

"Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hemen toplanıyor. Pardon Hakimler ve Savcılar Alçak Kurulu diyelim artık. Hemen beraat veren yargıç hakkında soruşturma açılıyor." 'BU KARARI VEREN SARAY'IN KÖLELERİDİR!' "Bir Damat İstanbul olayı var. Kanal İstanbul güzergahında yer kapatmış. Kimse yalanlayamıyor. Yayınlıyor Cumhuriyet gazetesi, sonra hemen yayın yasağı getiriyorlar. Neden? Kimse bilmesin. Gazete erişim yasağına ilişkin haber yapıyor. Onu da yasaklıyorlar. Bu kararı verenler hakim değil sarayın köleleridir!" 'FERİŞTAHINIZ GELSE GERİ ADIM ATMAYACAĞIM' "Yönettiği devlete vergi vermemek için dolarları Man Adası üzerinden dolandırdılar, beş kuruş vergi vermediler. MASAK, bankalar diyor ki, kayıtlar doğru. Bir belgesel yaptık bununla ilgili. Yayın yasağı getirildi. Feriştahınız gelse geri adım atmayacağım." 'SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİNİ KAÇIRAN KAHRAMAN OLABİLİR Mİ? "Dış politika konusunda konuşurken boğazınızda dokuz düğüm olmalı. İyi düşünüp konuşmalı. Dış politika ülkelerin çıkarları üzerine inşa edilir. İktidar muhalefet olmaz dış politikada."

"Kahramanlık edebiyatı yapıyor. Ya sen kim kahraman kim? Süleyman Şah türbesini kaçıran kahraman olabilir mi ya?"

Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu Saray'ın ordusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti devletini egemen güçlerin maşası haline getirmek kadar bu ülkeye yapılabilecek daha büyük bir hıyanet yoktur. Tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı bütün Suriye'den daha değerlidir. Tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı bütün Libya’dan daha değerlidir.

Erdoğan, 'Suriye hükümeti geri çekilecek' diyor. Adamın kendi toprağı neden çekilsin. Ama sen 'ben Suriye'ye gireceğim, Şam'ı, Halep'i alacağım, Türkiye’ye katacağım' diyorsan bana Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsetmeyeceksin. Senin gözün Suriye'nin toprağında var mı, yok mu? Bana onu söyle. 'ABD MAL VARLIĞINI ARAŞTIRIYOR DİYE Mİ MAHKUMSUN' Erdoğan 'Suriye'de bu mücadeleye mecbur değil, mahkumuz' diyor. Neden mahkumsun? Amerikalılar mal varlığını araştırıyor diye mi mahkumsun. Şehitler tepesi boş kalmayacaksa çocuklarını gönder oraya.