KESK hak ihlalleri raporunu açıkladı

KESK, Ağustos 2018 ile Aralık 2019 tarihleri arasında yaşanan hak ihlallerine ilişkin raporunu yayımladı. Raporda üniversite ve okullarda uygulanan baskılara dikkat çekildi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ağustos 2018 ile Aralık 2019 arasındaki hak ihlalleri raporunu yayımladı.

OHAL'in kaldırılmasından sonra yaşanan baskı politikalarına dikkat çeken KESK, ihraçların da devam ettiğini vurguladı. 375 sayılı KHK’nin Geçici 35. Maddesi eliyle yapılan ihraçların bunlara örnek olduğu, bu kapsamda SES üyesi 10, Eğitim-Sen üyesi 4, Haber-Sen üyesi 3 ve BES üyesi 1 olmak üzere 18 kamu emekçisinin ihraç edildiği açıklandı.

KESK'İN AÇIKLADIĞI HAK İHLALLERİ RAPORUNDAN ÖRNEKLER:

Hacettepe Üniversitesi'nde görev yapan ve Eğitim-Sen Ankara 5 nolu şube üyelerinden en az 17 akademisyen hakkında “Bu Suça Ortak Olmayacağız” isimli metne imza attıkları gerekçesiyle uzun süren disiplin soruşturmaları sonucunda en yüksek disiplin cezalarından olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezası 3 yıl olacak şekilde uygulandı.

AYLIKTAN KESME VE İDARİ PARA CEZALARI

Eğitim-Sen Genel Merkezi'nin aldığı karar uyarınca sokağa çıkma yasaklarının yol açtığı çok ciddi ihlallere karşı 29/12/2015 tarihinde yapılan iş bırakma eylemlerine katılan binlerce üyeye soruşturma açıldı. Bu soruşturmalardan biri de Ş.Urfa ilinde açılmış ve bu nedenle EĞİTİM SEN üyesi Abdulkadir Kak’a 06.02.2019 tarihinde maaş kesim cezası verildi.

Eğitim-Sen Bartın şube yöneticisi Sedat Bora hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açılmış, soruşturma sonucu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C maddesi gereğince 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verildi.

Eğitim-Sen Edirne şube üyesi Necdet Uz hakkında başlatılan soruşturma sonucu, sosyal medya paylaşımları nedeni ile “…kişisel facebook sayfasından, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği.…” iddiasıyla hakkında disiplin soruşturması başlatıldı, soruşturma sonucunda 657 sayılı yasanın 125 D/l maddesi uyarınca “1 Yıl Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası” ile cezalandırılması teklif edilmiş ancak 31/07/2008 tarihinden beri ¼’e terfi ettiği ve yükselebileceği son derecenin son kademesinde olması nedeniyle aylıktan kesme cezası uygulandı.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDENİYLE ATAMA YAPILMAMASI

2 Ekim 2019 tarihinde Diyarbakır’da uzmanlık unvanı alan 3’ü SES üyesi (Erdal Sayyiğit, Evindar Elçi, Cevahir Süvari) 5 asistan hekimin, güvenlik soruşturması gerekçesiyle işlerine son verildi. Hekimlere tebliğ tarihinden itibaren 450 gün hekimlik yapamayacakları bildirildi. Güvenlik soruşturmasının içeriği hakkında herhangi bir verilmezken, uygulamanın güvencesizlik tehdidi altında, asistan hekimlere yönelik sendikasızlık, mobinge boyun eğme, haksızlıklara ses çıkarmama, meslek örgütünden uzak durma amacıyla yapıldığı açık.

SENDİKAL FAALİYETLERİN ENGELLENMESİ VE SENDİKAL AYRIMCILIK

Ankara’da farklı Tıp fakültesini bitirip göreve başlamak için başvuran toplam en az 18 doktor güvenlik soruşturması nedeniyle göreve başlatılmadı.

BROŞÜR, BİLDİRİ, TAKVİM VB. SENDİKAL MATERYALLERİN DAĞITIMININ ENGELLENMESİ

“Yoksulluğa, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadele” şiarı ile 17 Kasım 2018 tarihinde İzmir’de yaptığımız bölge mitinginin hazırlık çalışmalarında sendika şubelerimiz işyerlerinde engellemelerle karşılaşmışlardır. 14 Kasım 2018 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde mitinge çağrı bildirimizin dağıtımı engellenmiş, ardından SES işyeri temsilcisi hastane idaresine çağrılarak bildiri dağıtımına ilişkin ifadesi alınmıştır. 15 Kasım 2018 tarihinde SES İzmir şube yönetici ve üyeleri mitingin duyurusu için Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi yemekhanesi önünde masa açmış, Güvenlik Şefi olduğunu söyleyen Erkan adındaki görevli, öyle bir zorunluluğun olmadığı kendisine söylenmesine rağmen izin alınması gerektiğini söylemiş, aradığı hastane müdürünün bu içerikte talimatı olduğunu belirtmiştir. 4688 sayılı yasa ve sendikal haklar hatırlatılmasına rağmen hastane müdürü olduğunu söyleyen Faysal adındaki görevli de gelerek “başhekimin talimatı var, masayı dağıtacağız” demiş ve çağırdığı diğer 3 güvenlik görevlisi ile birlikte masaya el konularak mitinge çağrıyı içeren bildirinin dağıtımı engellenmiştir. Benzer durum 16 Kasım 2018 tarihinde Ege Üniversitesi önünde de yaşanmıştır. Ege Üniversitesi Hastanesi yemekhanesi önünde, mitinge çağrı bildirilerini dağıtmak isteyen SES İzmir şube yöneticilerinin etkinliği Ömer adındaki güvenlik amirinin başında olduğu çok sayıda güvenlik görevlisi “izin almadan burada bildiri dağıtamazsınız” denilerek engellendi.

29 Nisan 2019 Pazartesi Günü, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde SES yönetim kurulu üyeleri tarafından 1 Mayısa davet bildirilerinin dağıtılmasına özel güvenlik personelince engel olunmuştur. Konu ile ilgili görüşülen hastane başhekim yardımcısı da, il sağlık müdürü ile görüştükten sonra dağıtıma izin vermeyeceklerini ifade etmiştir. Bunun üzerine Mersin Tabip Odası ve Sendikamız temsilcilerince sendikal faaliyetlerin fiziken engellendiği, bu tutumun Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil ettiği konularını ilgililere beyan ettikten sonra tespit tutanağı düzenlendi.

BAŞBAKANA, CUMHURBAŞKANINA HAKARET DAVALARI

Eğitim-Sen Trabzon üyesi Seçil Esmanur Erdem hakkında “…Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a yumurta atarak küfür içeren sözlerle hakaret ettiği…” iddiasıyla hakkında başlatılan disiplin soruşturması sonucu 657 Devlet Memurları Yasasının 125/E-f ve 125/E-g maddeleri gereğince “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezası ile cezalandırılması teklif edilmiş ve bu teklif Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 30.09.2014 tarihli toplantısında oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Karara yapılan itiraz yerel mahkeme tarafından ret edilmiştir. Söz konusu karara karşı sendikamız temyiz başvurusunda bulunmuş, Danıştay 12.Dairesinin 15/02/2017 gün E.2016/8859 – K.2017/321 sayılı kararı ile; başvurucunun meslekten çıkarılmasının ölçülülük ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Yerel Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir. Bu karardan sonra davalı tarafça karar düzeltme yoluna başvurulmuş, 11 Haziran 2018 günü tebliğ aldığımız, Danıştay 12.Dairesinin 29/05/2018 gün E.2017/2920 – K.2018/224 sayılı kararı ile ret kararı onanmıştır Kararın, başvurucunun Anayasamızda yer alan eşitlik ilkesi ile, adil yargılanma hakkı, çalışma hakkı ve kamu hizmetine girme haklarını ihlal etmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapıldı.

SOSYAL PAYLAŞIM, İFADE VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK DAVALAR, İHLALLER