Kayıt dışı rakı üretimi iki kart attı: Vergi kaybı 9 milyar lira

Etil alkol satışları üzerinden yapılan hesapla evde veya merdiven altında üretilen rakı miktarı yaklaşık iki kat artarak 8 milyon litreye ulaştı. Kaçak rakı nedeniyle devlet yaklaşık 9 milyar TL vergi kaybına uğradı.

Devletin en önemli vergi kaynaklarından biri olan içki sektöründe kayıt dışı üretim zirve yaptı. 3 yılda kayıt dışı rakı üretimi 4 milyon litreden 8 milyon litreye çıkarken, kaçak rakı nedeniyle devlet yaklaşık 9 milyar TL vergi kaybına uğradı.

Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'nın etil alkol ve rakı satışlarına ilişkin yayınladığı verilere göre, 2015 yılında 35 milyon litre olan iç piyasadaki rakı arzı, 2018 yılında yaklaşık 32 milyon litreye düştü. Piyasada satılan etil alkolle veya damıtarak evde üretilen rakı miktarı ise yaklaşık 2 kat artarak 8 milyon litreye ulaştı.

BARDAKTA İLAVE VERGİYE YER KALMADI

AKP'nin uygulamaya koyduğu yüksek vergi oranları, satış ve pazarlama yasakları ve art arda gelen fiyat artışları nedeniyle, sahte içki ve evde üretim furyası yaşanıyor. Yaklaşık 15 milyar TL'lik vergi ödemesi ile devletin en önemli gelir kalemlerinden biri haline gelen sektörde yüksek alkol derecesi ile rakı, 2016 sonrasında merdiven altı üretimin en önemli kalemi oldu. Piyasadaki rakı arzının yaklaşık dörtte biri merdiven altı veya evde üretilen ürünlerden oluşurken, piyasadaki kayıtlı rakı üretiminin 32 milyon litre, kayıt dışı rakı üretiminin ise 8 milyon litre civarında olduğu tahmin ediliyor. Özellikle rakı üretiminin temel unsuru olan etil alkol ithalatında yaşanan patlama, tüketicinin içkisini evde yapmayı tercih ettiğini gösteriyor.

Devletin içkiden tahsil ettiği vergi oranları 15 milyar TL'yi bulurken, sahte içki nedeniyle 1.5 milyar dolarlık (yaklaşık 9 milyar TL) bir vergi kaybı olduğu da tahminler arasında.