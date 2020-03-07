Karanlığa karşı kadınlar buluşuyor sergisi açıldı

8 Mart Dünya emekçi kadınlar gününde, bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen 'Karanlığa Karşı Kadınlar Buluşuyor' sergisi Altayçeşme Semt evinde açıldı.

8 Mart Dünya emekçi kadınlar gününde, bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen “Karanlığa Karşı Kadınlar Buluşuyor” sergisi İstanbul Maltepe Altayçeşme semt evinde açıldı.

Sergi açılışında, aynı zamanda semt evinin resim atölyesini de yürüten Beyza Acar bir açılış konuşması yaptı. Üç yıl önce bir fikirle ortaya çıkan serginin, sitelere asılan ilanlara başvuran 6 kadının eserleri ile yola koyulduğunu belirtti. Geçen üç sene sonunda serginin, 13 kadın ressam ile 5 el emeği ile katkı koyan kadınla büyüdüğünü belirten Acar, önümüzdeki yıllarda bunun daha da büyüyeceğini söyledi.

Daha sonra söz alan bir eğitim emekçisi de karanlığın gün geçtikçe arttığını belirterek söze başladı. Kadınların ve çocukların, cemaatler, tarikatler, patron yada aile içi baskı ve şiddete daha fazla maruz kalmaya başladığını ama artık şikayet değil mücadele ve dayanışma zamanı olduğunu belirtti. Cesur kadınlar olarak bahsettiği Clara Zetkin, Kollontay, Vilma Espin gibi örneklerin yanında Flormar, Simo tekstil, özel okul öğretmenleri gibi pekçok alanda mücadele eden kadından söz etti. Etkinlik daha sonra kokteyl ve müzikle devam etti.

Karanlığa karşı kadınlar sergisi 14 Mart’ a kadar Altayçeşme semtevinde, 13.30-18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Sergi aynı gün Narlıpınar sitesine taşınacak ve bir hafta süreyle de orada açık kalacak.