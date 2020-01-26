Karaman’da cinsel istismarın üzeri mi örtülüyor?

Karaman’da içinde siyasilerin ve patronların olduğu bir cinsel istismar vakasının ortaya çıktığı, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı iddia edildi. Kent genelinde gündem olan olayın detaylarının ortaya çıkmaması için gazetelere baskı yapıldığı ileri sürülürken, olayın üzerinin örtülmek istendiği belirtiliyor.

Karaman’da 15 yaşında bir çocuğa cinsel istismar bulunulduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığı, konuya ilişkin yapılan bir operasyonda tutuklanan isimler oluğu ileri sürüldü.

Yerel basına da kısmen yansıyan olayda, çok sayıda patron ve siyasetçinin adının istismar olayına karıştığı, yapılan ilk operasyonda 3 kişinin tutuklandığı belirtildi.

İddialara göre olaya karışan isimlerin sayısının daha fazla olduğu ancak gizli tutulduğu, istismar olayının üzerinin örtülmek istendiği belirtiliyor.

Olaya ilişkin paylaşımların soruşturma konusu olacağı yönünde tehditler olduğu belirtilirken, yerel basın üzerinde de baskı kurulduğu, olaya yönelik aklama haberleri yapıldığı ifade ediliyor.