Kanal İstanbul’da ÇED süreci tamamlanmadan planlar değişti

Kanal İstanbul projesinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci tamamlanmadan, projenin etrafına kurulacak 'Yenişehir', İstanbul’un anayasası kabul edilen Çevre Düzeni Planı’na işlendi. Yeni plan ile kanalın etrafına konutlar, oteller, sanayi siteleri, teknoparklar, üniversiteler, haller, TIR-kamyon parkları, kongre ve fuar merkezleri, kamping alanları, izci kampı, spor tesisleri, tam donanımlı hastaneler inşa edilecek.

Kanal İstanbul projesinin ÇED raporuna yönelik itiraz süreci devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı jet hızıyla kanalın çevresine kurulacak “Yenişehir” için İBB tarafından 2009 yılında hazırlanarak onaylanan İstanbul'un anayasası 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı delindi.

Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, plan değişikliği tam da bugünlerde İstanbulluların uzun kuyruklar oluşturarak itiraz ettiği ÇED raporunun askıya çıktığı 23 Aralık 2019 günü onaylandı. 30 Aralık günü askıya çıkarılan plan bir ay boyunca itirazlar için askıda kalacak.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; askıya çıkan planın raporunda, söz konusu alan “Yenişehir” olarak isimlendirildi ve Kanal İstanbul projesinin de yalnızca bir ulaştırma projesi olmayıp; bayındırlık, tarım, eğitim, istihdam, şehircilik, aile, konut, kültür, turizm ve çevre gibi birçok sektörü ilgilendiren entegre bir proje olduğu ifade edildi.

BÖLGEYE YÖN VERECEK PLAN

Bölgenin gelişimine yön verecek hızlı tren, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca alınan büyük ölçekli yatırım kararlarını bir arada değerlendirmek için rezerv yapı alanı (yeni konut alanı) ve dolgu alanlarını kapsayan, alt ölçekli planlama çalışmalarını yönlendirecek şekilde Çevre Düzeni Planı değişikliğinin hazırlandığı kaydedildi.

10 İLÇEYİ KAPSIYOR

Planlama alanı; Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Avcılar, Eyüp, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Esenler, Sultangazi'de toplam 33 bin 498 hektarlık alanı kapsıyor. Rezerv yapı alanında kalan yeni havalimanı ile birlikte planlama alanı 36 bin 453 hektara çıkıyor.

2009 yılında İBB Meclis kararı ile onaylanan Çevre Düzeni Planı'nda söz konusu alan “Meskun Alanlar, Gelişme Alanı, Eğitim Bilişim ve Teknoloji Alanı, Askeri Alanlar, Kentsel ve Bölgesel Ölçekte Yeşil ve Spor Alanı, Üniversite Alanı, Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Mera Alanları, Orman Alanları, Gelişimi ve Yoğunluğu Denetim Altında Tutulacak Alanlar, Kıyı Rehabilite Alanı, Plaj Kumsal ve Kıyı Alanı, Baraj ve Gölet Alanları” olarak belirlenmiş durumdaydı.

Yenişehir'in ana hatlarının belirlendiği yeni plan değişikliği ile kanalın etrafından konut, resmi kurum, ticaret, küçük sanayi sitesi, teknoparklar, üniversiteler, gümrükler, antrepo ve depolar, nakliye ambarları, haller, TIR-kamyon parkları, kongre ve fuar alanları, konaklama tesisleri, park ve rekreasyon alanları, kamping alanları, izci kampı, spor tesisleri, tam donanımlı hastaneler, yaşlı bakım evleri, öğrenci yurtları, kent parkları, hayvanat bahçeleri, spor alanları, mezarlık alanları yapılacak. Öngörülen nüfus 500 bin.

EKOLOJİK KORİDORLAR

*Planlama alanı içerisinde ve yakın çevresinde özellikle Büyükçekmece-Terkos arasında kalan alanların Karadeniz ve Marmara Denizi arasında ekolojik koridor oluşturduğu İstanbul'un bu ekolojik koridorlarla nefes aldığı belirtildi. Planlama alanında toplam tarım alanının, 12 bin 688 hektar olduğu açıklanarak İl Toprak Koruma Kurulunun 5 Mayıs 2016 tarihli kararıyla ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 30 Mayıs 2016 tarihli değerlendirme yazısıyla rezerv alandaki tarım arazilerinin, tarım dışı amaçlı kullanılmasının uygun bulunduğu aktarıldı.

DEPREM RİSKİ VAR

*Planlama alanının büyük kısmının yani yüzde 63'ünün 3.derece deprem risk bölgesinde yer aldığı Avcılar ilçesi Küçükçekmece Gölü kıyısında 1. Derece ve 2.Derece deprem riskli alanlar bulunduğu kaydedildi.

MÜLKİYET ANALİZİ

*Plan raporundaki mülkiye analizine göre 36 bin 453 hektarlık büyüklüğündeki planlama alanının 3. Havalimanı inşaatının olduğu bölge hariç tutulduğunda geriye kalan 26 bin 538 hektarlık alandaki mülkiyet analizi şöyle yapıldı: “Özel mülkiyetli alanlar 13 bin 267 hektarlık alana sahip olup tüm alan içerisindeki yüzdesi yüzde 59.2'dir. Planlama alanında maliye hazinesi mülkiyetindeki alanlar 4 bin 827 hektar büyüklüğünde ve 21.66'lık bir yüzdeye sahiptir. Ayrıca planlama alanında bin 19 hektar orman alanı ve 301 hektar mera alanı bulunmaktadır. Alanda bulunan Küçükçekmece Gölü (1649.1) ve tescil dışı alanlar (2768.6) çıkarıldığında planlama alanında kadastral mülkiyet bulunan alanların toplamı 22 bin 291 hektar kalmaktadır.”

*Planlama alanında, Küçükçekmece İç Dış Kumsal Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı, Küçükçekmece Gölü ve Çevresi Arkeolojiik Sit Alanı, Resneli Çiftliği Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı, Filiboz Viranlığı Arkeolojik Sit Alanı, Spradon 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları bulunuyor.