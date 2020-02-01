Kaçak kömür ocağında hayatını kaybeden işçinin babası da madende ölmüş

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde mühürlenmesine rağmen kaçak olarak çalıştırılan kömür ocağında hayatını kaybeden Sebahattin Kalaycıoğlu’nun babası Cemil Kalaycıoğlu’nun da 20 yıl önce kaçak ocakta yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Zonguldak Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi’nde geçen yıl 12 Kasım günü mühürlenen ancak kaçak olarak çalıştırılmaya devam edilen kömür ocağında, önceki gece saat 23:30 sıralarında göçük meydana gelmiş, Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz adlı işçiler hayatını kaybetmişti. 25 saat süren çalışmanın sonunda iki işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. 80 gün önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak tekrar açılan ruhsatsız maden ocağının gözaltına alınan sahibi Olcay Adalı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan tutuklandı. Kaçak ocak ise tutanak tutularak mühürlendi. İLGİLİ HABER Zonguldak'taki göçükte 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı