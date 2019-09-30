İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatının çalışma şartları çok kötü

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatının çalışma şartları oldukça kötü. İşçilerin yemek yedikleri yer ve tuvaletler sağlıklarını tehdit ediyor.

Gama Türkerler İzmir Adi Ortaklığı'na ait İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatının çalışma şartları oldukça kötü. İşçilerin yemek yedikleri yer ve tuvaletler sağlıklarını tehdit edecek boyutta.

İşçilerin yemek yediği yer şantiyenin bodrum katına kurulu ve şantiyenin tüm pisliği aşağıya akıyor. Öğle yemekleri sadece kuyrukta bekleyerek geçiyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı üzerinden, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatına ilişkin olarak işçilerin çalışma koşullarını anlatan video şu şekilde:





İşçilerin tuvaletlerini yaptıkları yer oldukça pis.