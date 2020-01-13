'İTÜ özel işletmeleri koruyacağına öğrencisine sahip çıkmalıdır'

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) yüksek fiyatlara karşı 12 Aralık’ta başlattıkları kantin boykotu sonrası Rektörlüğün uygulamaları nedeniyle basın açıklaması yapan öğrenciler "Soruşturmalar geri çekilsin" dedi.
Öğrenciler İTÜ Rektörlüğü önünde yaptıkları açıklamada, "Bu boykotu karşısına alan 15 öğrencisine soruşturma açan İTÜ yönetimi aslında karşısına İTÜ öğrencisini aldığının farkına varmalıdır. İTÜ yönetimi öğrencisine hukuksuzca soruşturma açacağına saldırgan özel güvenlik amirlerine soruşturma açmalıdır. Boykot masasına özel güvenlik aracılığıyla saldıracağına öğrencilerin hak ve taleplerine kulak vermelidir. Özel işletmeleri koruyacağına öğrencisine sahip çıkmalıdır" denildi.
'SORUŞTURMALAR GERİ ÇEKİLSİN'
Öğrenciler yaptıkları açıklamada taleplerini şöyle sıraladı: