İşte THY derebeyliği: THY kârını satışla değil, işçiden çalarak yapıyor

Hava-İş Sendikası THY yönetiminin usulsüz ve fuzuli birçok harcama yaptığını ortaya çıkardı.

Türk-İş’e bağlı Hava-İş Sendikası Türk Hava Yolları’na karşı isyan bayrağını çekti. Sendika Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, “THY borsada güzel gözükmek için çalışanların alacaklarına dahi göz koydu. ‘Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda kâr marjı yüksek gözüksün, bu sene 1 milyar doları tutturmamız lazım’ diyorlar. THY kâr marjını satışla yapmıyor, işçinin parasını çalarak şirketi kâr etmiş gösteriyorlar” dedi.

THY yöneticilerinin usulsüz ve fuzuli birçok harcama yaptığını söyleyen Tatlıbal, “Yöneticiler yurtdışı seyahatlerinde Mayback araba tahsis edilmeyince olay yaratıyorlar. Lüks bir otelde 10 oda ayırtan ama beğendiği tek bir odada kalanlar var. Michelin Yıldızı olmayan mekânlarda ise oturup yemek yemiyorlar” diye konuştu.

Şirketin sendikal hakları gasp ettiğini dile getiren Hava İş Başkanı Tatlıbal, şirketin borsada güzel görünmek için işçi alacaklarına göz koyduğunu anlattı.

KÂRI SATIŞLA YAPMIYOR

Hava-İş Sendikası, THY ile imzaladığı toplu iş sözleşmesindeki hakların THY yöneticileri tarafından gasp edildiğini iddia ederek eylemlere başladı. Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'a konuşan Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay’ın THY’yi bakkal yönetir gibi yönettiğini öne sürerek, “Bu isimler hak bilmez tavırlar içerisinde. Sendikal hakları gasp etmeye çalışıyorlar. Bizim uçuşlarımızda hafta sonu ve ya da hafta içi denilen bir mevzu yok. 1 aydır yüksek kâr marjı göstermek için bütün üyelerin haklarını gasp ediyorlar. En son ise 50 yıldır kazandığımız pazar mesaisine göz diktiler” diye konuştu. THY’nin bir takım gerekçelerle görevden aldığı kişileri koruduğunu ve bu şahıslara görevden alınmadan önceki maaşları verdiğini aktaran Tatlıbal, “Eski ekip Planlama Başkanı Mert Yüzsever görevden alındı. Ancak kendisi genel müdür emrinde uzman olarak görevlendirildi. Bu kişi şu an 38 bin TL maaş alıyor. Bir uzmanın alması gereken maaş 3-4 bin TL” ifadelerini kullandı.

MİCHELİN YILDIZI ŞARTI

THY içerisinde çok fazla usulsüz harcama yapıldığını öne süren Tatlıbal özetle şunları söyledi: “Almanya ziyaretine giden üst düzey THY yöneticileri kendilerine makam aracı olarak Mercedes s350 verilmesine kızıp, ortalığı birbirine kattılar. ‘Vay efendim bize neden Mayback araba tahsis edilmedi’ diyorlar. Bunun için olay yaratıyorlar. Yine bir yönetici Londra’ya gidiyor. Lüks bir otelde 10 oda ayırtıyor. Bu yönetici otel odalarını gidip görüyor. Beğendiği odada kalıyor. Ancak 10 odanın da ödemesi yapılıyor. Yurt dışındaki istasyon ziyaretlerinde Michelin Yıldızı olmayan mekânlar da ise oturup yemek yemiyorlar.”

MAAŞ BİLGİSİ VERİLMEDİ

İddialara ilişkin ulaştığımız THY basın biriminden yapılan açıklamada ise, “Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi. Görevden alınan eski Ekip Planlama Başkanı Mert Yüzsever’in ise THY Genel Müdürü emrinde çalıştığının belirtildiği açıklamada, “Bu isim aynı haklarla çalışmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı. “38 bin TL maaş mı alıyor” sorumuza ise THY yetkilisi, “Maaşı hakkında açıklama yapmam doğru olmaz” dedi.