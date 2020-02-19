İşte pedofili çetesinin yeni üyesi

Profesör Bedri Gencer'in çocuk istismarı hakkındaki skandal paylaşımlarına devam ediyor. Öğrencilerin protestosu sonrası dersi elinden alınan Gencer'in İstanbul Şehir Üniversitesi'nde görevli profesör Mehmet Ali Büyükkara'nın çocuk yaşta evliliği savunan paylaşımını rt yapması dikkat çekti.

İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, çocuk yaşta evliliği savunan bir paylaşıma imza attı. Evlendirildiği eşi cezaevine giren bir Twitter kullanıcısının paylaşımını alıntılayıp “Bu zulüm karşısında bunca zaman oldu hiçbir yetkilinin kılı kıpırdamıyor” ifadelerini kullanan Büyükkara, paylaşımının devamında “Allah büyük musibet verecek, haberiniz olsun” dedi.

Mehmet Ali Büyükkara’nın paylaşımını Bedri Gencer de paylaştı.

Elazığ depreminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) profesör olan Bedri Gencer'in "Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" şeklindeki gerici beyanı büyük tepki tepki çekmişti.

Tepkilerin ardından Bedri Gencer’in lisans öğrencilerine verdiği sosyoloji dersinin öğretim görevlisi değişmişti.