İstanbul'dan sonra Bolu'da da atlara ruam karantinası

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Abant'ta fayton ve bireysel gezintilerde kullanılan 83 attan 8'inin ruam hastalığı görülme ihtimali üzerine karantina altına alındığını açıkladı.

İstanbul'un ardından Bolu'da da 8 at ruam hastalığı şüphesiyle karantinaya alındı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit "Atların kanları alındı, test için Ankara'ya gönderildi. En geç 3-4 gün içinde gelmiş olacak. Sonucuna göre de gerekli tedbirler daha net şekilde alınacaktır" diye konuştu.

Ümit, Abant Tabiat Parkı'nda fayton ve bireysel gezintilerde kullanılan 83 attan 8'inin ruam hastalığı görülme ihtimali üzerine karantina altına alındığını açıkladı. Test yapılan ve hastalık tespit edilmeyen hayvanlarda, ruam hastalığının daha sonra görülme olasılığı bulunduğunu belirten Ümit şöyle konuştu:

'EN GEÇ 3-4 GÜN İÇİNDE GELMİŞ OLACAK'

"Bu çerçevede Bakanlığın da talimatları doğrultusunda bu hadise ortaya çıkmadan önce Abant'taki atların testleri yapıldı. Şu anda Abant'ta çalıştırılan 83 attan 8'inde ruam hastalığı değil, ruam hastalığı olma tehlikesi tespit edildi. Bu atlar, şu anda karantina altında ve diğer atlardan ayrı tutuluyor. Bu atların kanları alındı, test için Ankara'ya gönderildi. En geç 3-4 gün içinde gelmiş olacak. Sonucuna göre de gerekli tedbirler daha net şekilde alınacaktır ama şu anda şüpheli gibi gözüken hayvanlar, diğer atlardan ayrı şekilde tutuluyor."