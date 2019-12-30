İstanbul’da yeni yılın ilk günü ulaşım ücretsiz

İstanbul'da 1 Ocak'ta İETT, OTOBÜS AŞ, özel halk otobüsleri, metro, füniküler, tramvay, nostaljik tramvay, teleferik, Şehir Hatları Vapurları, toplu ulaşıma entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, İBB’ye ait toplu ulaşım araçlarının, 2020 yılının tüm dini ve resmi bayramları ile sınav günleri ve okul açılışında ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

Yeni yılın ilk günü de İstanbul’da ulaşımın ücretsiz olacağı belirtilen açıklamada, şunlar söylendi: