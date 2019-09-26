İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği, İstanbul'da yarın okulların tatil edildiğine ilişkin 'doğru olmayan' paylaşımlar olduğunu belirterek gerekli açıklamanın saat 20.00 itibariyle yapılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarından İstanbul'daki deprem nedeniyle yarın okulların tatil edildiğine dair yapılan paylaşımların doğru olmadığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada sözkonusu paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtilerek gerekli açıklamanın saat 20.00 itibariyle yapılacağı bildirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul’da deprem nedeniyle eğitim öğretimin yarın tatil edildiği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğu anlaşılmıştır. 7060 okulda tarama çalışmaları devam etmektedir. Saat 20.00 itibariyle gerekli açıklama yapılacaktır" dedi.