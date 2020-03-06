İstanbul'da kadın cinayeti: Koca ve kayınpeder gözaltında

İstanbul Fatih'te bir çocuk annesi Pınar Baykan evinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis Pınar B.'nin eşi ve kayınpederini gözaltına aldı.

İstanbul Fatih'te bankacı olduğu öğrenilen bir çocuk annesi Pınar Baykan evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Pınar Baykan'ın eşi ve kayınpederini gözaltına aldı.

Sözcü'den Tugay Saday'ın haberine göre Fatih ilçesinin Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde oturan bir çocuk annesi Pınar Baykan'a ulaşamayan bankadan iş arkadaşları, polise haber verdi.

Adrese giden polis ekipleri genç kadının 3 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kadının eşi ve kayınpederi gözaltına alındı.

OLAY SIRASINDA 2 YAŞINDAKİ KIZI AKRABASINDAYMIŞ

Adreste olay yeri incelemesi yapılırken, genç kadının 2 yaşındaki kızının olay esnasında bir akrabasında olduğu öğrenildi. Pınar Baykan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürülürken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.