İstanbulda Gezi karşıtı afişleme: Vatan kurtaran şabanlar görev başında!

İstanbullular bu sabah Haziran Direnişi'ni karalayan afişlemeler yapıldığını gördü.

2013 Haziran Direnişi’ne yönelik kara propaganda çalışmaları yeniden başladı. Sabah saatlerinde işlerine ve okullarına gitmek üzere yola koyulan İstanbullular çeşitli noktalardaki duvarlarda Gezi’ye yönelik saldırgan ifadeler içeren afişlerin yapıştırıldığını gördü.

Marmaray ve metro istasyonları gibi yoğunluğun olduğu yerlerin çevrelerine yapılan afişlerde ''Gezi ihanettir’', ‘'Gezi demokrasi düşmanlığıdır’'ve ''Gezi sevgisizliktir'' yazıyor. Yapılan afişlerlerde herhangi bir kurum/kuruluş ismi bulunmuyor. Sosyal medya da paylaşımlar yapılarak afişlere destek verildiği görüldü.

Sosyal medyada afişleri yaptığını söyleyen ve paylaşımlar yapan kullanıcılar daha sonrasında tweetlerini silmesi dikkat çekti:

Okmeydanı tarafında okuyucumuzun attığı afişlerin fotoğrafları: