İstanbul'a 49 yeni hat

İETT, İstanbulluların ulaşım ihtiyacını karşılamak için 34’ü Avrupa, 15’i Anadolu yakasında olmak üzere toplam 49 yeni hat açtı.

İETT, Avrupa yakasında; Marmaray’a ulaşım için 4, İstanbul Havalimanı’na ulaşım için 9, metroya ulaşım için 8, metrobüs için 3 ve ihtiyaç olan diğer güzergahlarda 10 olmak üzere toplam 34 yeni hat açtı.

Anadolu yakasında da metroya ulaşım için 1, İstanbul Havalimanı’na ulaşım için 1, Marmaray’a ulaşım için 2 olmak üzere toplam 15 yeni hat hizmete girdi.2019’da açılan İETT hatları:

Avrupa yakası

MR40K.S.S Hastanesi - Atakent Mah. - Halkalı İstasyon

MR41Atakent 1. Etap-Halkalı Marmaray

MR50Kayabaşı Kiptaş/Kayaşehir-Halkalı İstasyon

MR51Bahçekent/Bahçeşehir/Ispartakule - Halkalı İstasyon

48DGöktürk - Hacıosman Metro

39AAkşemsettin - Vezneciler

55VGaziosmanpaşa - Vezneciler

62HEmniyettepe - Hacıosman Metro

48RKent Ormanı - 4.Levent Metro

HT19İ.Ü.Cerrahpaşa - Tüyap Metrobüs

76GMGürpınar-Tüyap Metrobüs

76SMSahil Mah./Kavaklı-Güzelyurt Metrobüs

İST-4Bakırköy-İstanbul Havalimanı

İST-5 Beşiktaş- İstanbul Havalimanı

İST-15Avcılar Metrobüs/Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı

İST-17Halkalı İstasyon/Başakşehir Metrokent-İstanbul Havalimanı

İST-20Sultanahmet - İstanbul Havalimanı

H-6Yunus Emre Mah./Arnavutköy-İstanbul Havalimanı

H-7Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı

H-8Hacıosman/Sarıyer-İstanbul Havalimanı

H-9Cevizlibağ-İstanbul Havalimanı

48GGöktürk-Pirinççiköy-Mescid-i Selam

ST36Esentepe/Haseki Kampüs-Sultançiftliği Tramvay

97BTKocasinan İtfaiye-Taksim

47KKazım Karabekir - Eminönü

D3Güngören-Kemerburgaz

54PPiyalepaşa Mahallesi - Taksim

144KHadımköy Kiptaş 3. Etap-Bahçeşehir Merkez

48CKemerburgaz - Çiftalan Köyü

79GEGüvercintepe/Fenertepe-Eminönü

146F Fenertepe Peronlar/Başakşehir-Bahçeşehir

MK51Esenler Giyimkent-Üçyüzlü Metro

MK52Zeytinburnu-Üçyüzlü Metro

HT2 K.S.S. Hastanesi-Mahmutbey Metro

Anadolu yakası