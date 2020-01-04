İstanbul'a 49 yeni hat

İETT, İstanbulluların ulaşım ihtiyacını karşılamak için 34’ü Avrupa, 15’i Anadolu yakasında olmak üzere toplam 49 yeni hat açtı.
İETT, Avrupa yakasında; Marmaray’a ulaşım için 4, İstanbul Havalimanı’na ulaşım için 9, metroya ulaşım için 8, metrobüs için 3 ve ihtiyaç olan diğer güzergahlarda 10 olmak üzere toplam 34 yeni hat açtı.
Anadolu yakasında da metroya ulaşım için 1, İstanbul Havalimanı’na ulaşım için 1, Marmaray’a ulaşım için 2 olmak üzere toplam 15 yeni hat hizmete girdi.2019’da açılan İETT hatları:
Avrupa yakası
- MR40K.S.S Hastanesi - Atakent Mah. - Halkalı İstasyon
- MR41Atakent 1. Etap-Halkalı Marmaray
- MR50Kayabaşı Kiptaş/Kayaşehir-Halkalı İstasyon
- MR51Bahçekent/Bahçeşehir/Ispartakule - Halkalı İstasyon
- 48DGöktürk - Hacıosman Metro
- 39AAkşemsettin - Vezneciler
- 55VGaziosmanpaşa - Vezneciler
- 62HEmniyettepe - Hacıosman Metro
- 48RKent Ormanı - 4.Levent Metro
- HT19İ.Ü.Cerrahpaşa - Tüyap Metrobüs
- 76GMGürpınar-Tüyap Metrobüs
- 76SMSahil Mah./Kavaklı-Güzelyurt Metrobüs
- İST-4Bakırköy-İstanbul Havalimanı
- İST-5 Beşiktaş- İstanbul Havalimanı
- İST-15Avcılar Metrobüs/Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı
- İST-17Halkalı İstasyon/Başakşehir Metrokent-İstanbul Havalimanı
- İST-20Sultanahmet - İstanbul Havalimanı
- H-6Yunus Emre Mah./Arnavutköy-İstanbul Havalimanı
- H-7Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı
- H-8Hacıosman/Sarıyer-İstanbul Havalimanı
- H-9Cevizlibağ-İstanbul Havalimanı
- 48GGöktürk-Pirinççiköy-Mescid-i Selam
- ST36Esentepe/Haseki Kampüs-Sultançiftliği Tramvay
- 97BTKocasinan İtfaiye-Taksim
- 47KKazım Karabekir - Eminönü
- D3Güngören-Kemerburgaz
- 54PPiyalepaşa Mahallesi - Taksim
- 144KHadımköy Kiptaş 3. Etap-Bahçeşehir Merkez
- 48CKemerburgaz - Çiftalan Köyü
- 79GEGüvercintepe/Fenertepe-Eminönü
- 146F Fenertepe Peronlar/Başakşehir-Bahçeşehir
- MK51Esenler Giyimkent-Üçyüzlü Metro
- MK52Zeytinburnu-Üçyüzlü Metro
- HT2 K.S.S. Hastanesi-Mahmutbey Metro
Anadolu yakası
- 122ÇKŞahinbey - Kavacık
- 132SBSultanbeyli Devlet Hast.- Marmara Üniv. Başıbüyük
- 132YBYenidoğan - Marmara Üniversitesi Başıbüyük Kampüsü
- 139S Üsküdar-Sofular Köyü/Şile
- 14TMTepeüstü-Maltepe Metro/Cevizli Peronlar
- 15CABüyük Çamlıca Camii / Bulgurlu Metro - Göztepe Köp.
- 15TATürk Alman Üniversitesi-Kavacık
- 15TKTokatköy-Kadıköy
- 18UKUzundere-Kozyatağı
- 18YSYenidoğan-Sultanbeyli
- 19FS Ferhatpaşa - Soyak Yenişehir
- İST-8Pendik - İstanbul Havalimanı
- KM18Medeniyet Üniversitesi-Pendik Metro/Yht
- MR60Pendik Yht-Sabiha Gökçen Havalimanı
- MR61Güzelyalı-Tuzla Devlet Hastanesi