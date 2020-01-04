İstanbul'a 49 yeni hat

İETT, İstanbulluların ulaşım ihtiyacını karşılamak için 34’ü Avrupa, 15’i Anadolu yakasında olmak üzere toplam 49 yeni hat açtı.
Cumartesi, 04 Ocak 2020 14:04

 

İETT, Avrupa yakasında; Marmaray’a ulaşım için 4, İstanbul Havalimanı’na ulaşım için 9, metroya ulaşım için 8, metrobüs için 3 ve ihtiyaç olan diğer güzergahlarda 10 olmak üzere toplam 34 yeni hat açtı.

Anadolu yakasında da metroya ulaşım için 1, İstanbul Havalimanı’na ulaşım için 1, Marmaray’a ulaşım için 2 olmak üzere toplam 15 yeni hat hizmete girdi.2019’da açılan İETT hatları:

 

 

Avrupa yakası

  • MR40K.S.S Hastanesi - Atakent Mah. - Halkalı İstasyon
  • MR41Atakent 1. Etap-Halkalı Marmaray
  • MR50Kayabaşı Kiptaş/Kayaşehir-Halkalı İstasyon
  • MR51Bahçekent/Bahçeşehir/Ispartakule - Halkalı İstasyon
  • 48DGöktürk - Hacıosman Metro
  • 39AAkşemsettin - Vezneciler
  • 55VGaziosmanpaşa - Vezneciler
  • 62HEmniyettepe - Hacıosman Metro
  • 48RKent Ormanı - 4.Levent Metro
  • HT19İ.Ü.Cerrahpaşa - Tüyap Metrobüs
  • 76GMGürpınar-Tüyap Metrobüs
  • 76SMSahil Mah./Kavaklı-Güzelyurt Metrobüs
  • İST-4Bakırköy-İstanbul Havalimanı
  • İST-5 Beşiktaş- İstanbul Havalimanı
  • İST-15Avcılar Metrobüs/Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı
  • İST-17Halkalı İstasyon/Başakşehir Metrokent-İstanbul Havalimanı
  • İST-20Sultanahmet - İstanbul Havalimanı
  • H-6Yunus Emre Mah./Arnavutköy-İstanbul Havalimanı
  • H-7Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı
  • H-8Hacıosman/Sarıyer-İstanbul Havalimanı
  • H-9Cevizlibağ-İstanbul Havalimanı
  • 48GGöktürk-Pirinççiköy-Mescid-i Selam
  • ST36Esentepe/Haseki Kampüs-Sultançiftliği Tramvay
  • 97BTKocasinan İtfaiye-Taksim
  • 47KKazım Karabekir - Eminönü
  • D3Güngören-Kemerburgaz
  • 54PPiyalepaşa Mahallesi - Taksim
  • 144KHadımköy Kiptaş 3. Etap-Bahçeşehir Merkez
  • 48CKemerburgaz - Çiftalan Köyü
  • 79GEGüvercintepe/Fenertepe-Eminönü
  • 146F Fenertepe Peronlar/Başakşehir-Bahçeşehir
  • MK51Esenler Giyimkent-Üçyüzlü Metro
  • MK52Zeytinburnu-Üçyüzlü Metro
  • HT2 K.S.S. Hastanesi-Mahmutbey Metro

Anadolu yakası

  • 122ÇKŞahinbey - Kavacık
  • 132SBSultanbeyli Devlet Hast.- Marmara Üniv. Başıbüyük
  • 132YBYenidoğan - Marmara Üniversitesi Başıbüyük Kampüsü
  • 139S Üsküdar-Sofular Köyü/Şile
  • 14TMTepeüstü-Maltepe Metro/Cevizli Peronlar
  • 15CABüyük Çamlıca Camii / Bulgurlu Metro - Göztepe Köp.
  • 15TATürk Alman Üniversitesi-Kavacık
  • 15TKTokatköy-Kadıköy
  • 18UKUzundere-Kozyatağı
  • 18YSYenidoğan-Sultanbeyli
  • 19FS Ferhatpaşa - Soyak Yenişehir
  • İST-8Pendik - İstanbul Havalimanı
  • KM18Medeniyet Üniversitesi-Pendik Metro/Yht
  • MR60Pendik Yht-Sabiha Gökçen Havalimanı
  • MR61Güzelyalı-Tuzla Devlet Hastanesi