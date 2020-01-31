'İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yeni koronavirüs teşhisi konuldu' iddiasına yalanlama

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir çocuğa 'Yeni Koronavirüs (2019-nCoV)' teşhisi konulduğu iddiası yalanlandı, şüphe nedeniyle bir çocuğun karantinaya alındığı öğrenildi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ''Yeni Koronavirüs (2019-nCoV)'' teşhisi konulduğu iddiasına yalanlama geldi.

Hastanede çalışan bir doktor soL'a yaptığı açıklamada, ''Dün gece acile ateşli bir çocuk geldi. Geçtiğimiz hafta Çin'den gelen bir çocuk. 'Yeni Koronavirüs (2019-nCoV)' şüphesi sebebiyle çocuk karantinaya alındı, çocuk acil kapatıldı ve maske dağıtıldı. Sadece şüphe var, teşhis yok. Zaten Türkiye'de henüz teşhis edilmiş bir vaka yok'' dedi.

Hastane yetkililerinden soL'a yapılan açıklamada da söz konusu iddia yalanlandı.

BAKAN'DAN YALANLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Hürriyet'e yaptığı açıklamada, İstanbul Üniversitesi'nde ''Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) teşhisi konuldu" iddialarını yalanladı ve çocuğa mevsimsel bir grip türü olan ‘Influenza B’ tanısı konduğunu söyledi.

YARKADAŞ PAYLAŞMIŞTI

CHP'li Yarkadaş, teşhis konulduğu iddiasını paylaşan isim olurken, şu şekilde bir paylaşım yapmıştı:

6- Hasta haklarına saygıdan dolayı Çinli çocukla ilgili fazla bilgi vermek istemedim. Ancak yandaş medya ve Sağlık Bakanlığı beni yalanlamaya çalışınca belgeyi yayınlamak şart oldu. İŞTE BELGE: Bakın bakalım Y. M. adlı 6 yaşındaki kız çocuğu için Dr. hangi teşhisi koymuş! pic.twitter.com/WA98XhM6J9 — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) January 31, 2020

Bakanlığın resmi kanallarından ya da hastaneden şu ana kadar konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.