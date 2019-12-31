İstanbul Üniversitesi öğrencileri yemek zammını protesto etti

İstanbul Üniversitesi öğrencileri bugün Beyazıt Kampüsü önünde bir araya gelerek yemekhane zammını protesto etti.

İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile yemekhane hizmetlerinden kahvaltı öğününün kaldırılacağını duyurmuş, karar öğrenciler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Bugün İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü önünde bir araya gelen üniversite öğrencileri duruma tepki göstererek basın açıklaması yaptı.

Açıklamada yapılan bu son değişikliğin öğrencilerin en temel ihtiyaçlarını karşılamasını daha da zorlaştırdığı belirtildi.





soL’a yemekhane zammını değerlendiren öğrenciler, şöyle konuştu:

Helin: Yemekhane zamları öğrencileri zor durumda bıraktı. Öğrenciler hayat pahalılığı ile boğuşuyor. Hal böyleyken bu yemekhane zamları öğrencileri ekonomik darboğaza sürüklüyor.

Mert: Ülkede patronlara milyarlarca lira kaynak aktarılırken bu ülkede öğrenim gören üniversite öğrencilerine kaynak aktarılamıyor. Üstelik öğrencilerin cebindeki parayı nasıl alırız hesapları yapılıyor. Üniversiteleri bir eğitim kurumu olarak değil kâr kapısı olarak görüp kampüsler ve kütüphaneler sınav dönemlerinde dizi ve film setlerine kiraya veriliyor.