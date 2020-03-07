İstanbul Tabip Odası'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne koronavirüs tepkisi

İstanbul Tabip Odası, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koronavirüs paylaşımı yapan kişilerin takibe alınıp konu üzerinde çalışmaların başlatıldığını duyurmasının ardından 'Koronavirüsleri de mi tutuklayacaksınız?' diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Tabip Odası, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medyada koronavirüs paylaşımı yapan kişilerin takibe alınıp konu üzerinde çalışmaların başlatıldığını duyurmasının ardından açıklama yayımladı.

Koronavirüsün iç güvenlik değil, halk sağlığu sorunu olduğu belirtilen açıklamada "sosyal medyada paylaşım yapanların takibe alınması, çözüme katkı sağlamaz" denildi.

İstanbul Tabip Odası'nın "Koronavirüsleri de mi tutuklayacaksınız?" diye sorduğu açıklamada şunları söyledi:

Akıl Alır Gibi Değil

YOKSA KORONA VİRÜSLERİ DE Mİ TUTUKLAYACAKSINIZ?

''Geçtiğimiz yıl sonunda Çin'de ortaya çıkan ve bugüne kadar dünyanın 98 ülkesinde 102.085 kişide tespit edilip 3.491 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs (Covid-19) salgını toplumumuzda büyük bir endişeye yol açmış durumda.

Özellikle sınır komşularımız İran ve Yunanistan'da da Koronavirüs görülürken Türkiye'de şimdiye kadar Koronavirüs pozitif vaka bildirilmemesi bu endişeyi daha da arttırıyor.

Bizatihi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de Covid-19 hastası tespit edilmediğine dair yaptığı açıklamalar ise ne yazık ki insanları tatmin etmiyor ve toplumdaki endişe ve panik halini gidermiyor.

Hal böyle iken bugün T. C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bir basın açıklaması yayınladı ve bazı sosyal medya platformlarında "Korona Virüsü (Covid-19) ile ilgili olarak ülkemizde de salgının görüldüğü ile ilgili” paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli çalışmaların başlatılmış olup en kısa sürede adli mercilere sevkinin sağlanacağını(!) duyurdu.

İstanbul Tabip Odası olarak Covid-19 ile ilgili gelişmeleri başından bu yana yakından takip ediyoruz ve teyid edilmemiş hiçbir bilgiyi toplumla ve kamuoyuyla paylaşmıyoruz.

Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasını hayret ve şaşkınlıkla karşıladık!

Öncelikle hatırlatırız ki; Covid-19 bir iç güvenlik sorunu değil, bir halk sağlığı sorunudur!

Sağlık Bakanlığı dururken Koronavirüsle mücadeleyi İçişleri Bakanlığı'na, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne havale etmek "akıl tutulması” bile diyemeyeceğimiz bir gaflet ve dalalet halidir.

Koronavirüsle ilgili olarak sosyal medyada paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında böyle bir takibatın başlatılması sorunun çözümüne hiçbir katkı sağlamaz, aksine halk arasında zaten yaygın olan "Türkiye'de Koronavirüs pozitif vakalar var ama gizleniyor.” iddialarının/algısının daha da yaygınlaşmasına yol açar.

Siyasi iktidar böyle bir yola tevessül edeceğine öncelikle Sağlık Bakanı'nın, İl Sağlık Müdürlerinin açıklamalarının, sözlerinin toplumda niçin bu kadar itibarsız karşılandığını; bırakın endişeyi gidermeyi, niçin bir nebze bile azaltmadığını sorgulamalıdır.

Bunun yanında Türkiye'de Koronavirüse karşı alınan önlemleri, yapılan çalışmaları bir an önce başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere sağlık meslek örgütlerinin, kamuoyunun denetimine açmalı; hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şeffaflıkla yürütmelidir.

Muhalefeti bastırmak, toplumu susturmak için gazetecileri, yazarları, siyasetçileri tutuklamayı alışkanlık haline getirenler bilmelidir ki, dünyanın hiçbir ülkesinde Covid-19'la aynı yöntemlerle mücadele etmek mümkün değildir!

İSTANBUL TABİP ODASI

YÖNETİM KURULU''