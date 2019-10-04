İstanbul Tabip Odası: Fakülte binalarımız hızla ve yerinde yapılandırılmalı

26 Eylül'de gerçekleşen deprem sonrasında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi binalarının depreme hazır olmadığı ortaya çıktı. İstanbul Tabip Odası bugün Çapa önünde basın açıklaması yaparak, binaların hızlıca yerinde yenilenmesi çağrısında bulundu.

İstanbul'da 26 Eylül günü meydana gelen deprem İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa), İstanbul Üniversitesi İstanbul Diş hekimliği Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi binalarında ciddi hasarlara yol açtı. Eğitim ve araştırma alanlarının boşaltılması kararı, hizmet birimlerinin de güvenilirliğini tartışmalı hale getirdi.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde binlerce hastaya hizmet veren ve yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğü İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi binalarının depreme hazır olmadığını ortaya çıkardı.

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Eczacı Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şubesi binaların yerinde yenilenmesi talebi ile çözüm önerilerini sunmak amacıyla bir basın açıklaması düzenledi.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip tarafından okunan açıklamada fakülte binalarının depreme dayanıksız olduğunun daha önce hazırlanan raporlarla tespit edildiği söyledi. 'Ya ölümle ya işsizlikle' tehdit edildiklerinin altını çizen Şaip, binaların hızlıca yerinde yenilenmesi çağrısında bulundu.



