'İstanbul Havalimanı için Sabiha Gökçen'e uçuş izinleri verilmiyor'

Havayolu şirketlerinin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilave sefer talepleri reddediliyor. 2019’da bitirileceği açıklanan Sabiha Gökçen’in ikinci pisti de halen yapım aşamasında. Havalimanlarının durumu Meclis gündemine getirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, havayolu şirketlerinin Sabiha Gökçen havalimanından ek sefer taleplerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından reddedilmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

İlgezdi uçuşların İstanbul Havalimanını yönlendirilmesi için havayolu şirketlerinin ek sefer taleplerinin reddedildiğini açıkladı.

İlgezdi, yapımına 2015 yılında başlanan ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) açıklamasına göre 2019 yılı sonunda açılması gereken ikinci pistin neden bitirilmediğinin Bakanlık tarafından açıklanmak zorunda olduğunu ifade ederek, “Atatürk Havalimanını kapatarak İstanbul Havalimanını tüm olumsuzluklarına rağmen açtılar. Kapasitesini dolduramadıkları için yurttaşların taleplerine kulak tıkıyorlar. Yurttaşlar Sabiha Gökçen Havalimanını daha yoğun kullanmak istiyorlar ancak Sivil Havacılık sırf yeni havalimanı kullanılsın diye bu haklı talepleri reddediyor” dedi.

İlgezdi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğüne şunları sordu: