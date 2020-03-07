İstanbul Barosu'nda 8 Mart paneli: 'İş yerinde kadın: Sömürü, Mobbing, Şiddet ve Taciz'

İstanbul Barosu Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu tarafından düzenlenen 'İş yerinde kadın: Sömürü, Mobbing, Şiddet ve Taciz' başlıklı panel İstanbul Barosu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

İstanbul Barosu Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu 8 Mart Haftası dolayısıyla “İş yerinde kadın: Sömürü, Mobbing, Şiddet ve Taciz” başlıklı panelini dün saat 19.30’da İstanbul Barosu Konferans Salonunda gerçekleştirdi. İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu ve Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Fatma Pınar Arslan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu üyeleri Av. Pelin Pınar Kaya ve Av. Özge Demir’in sunumlarıyla devam etti ve çok sayıda avukat ve öğrencinin katıldığı panel konuşmacıların ve dinleyicilerin örgütlü mücadele çağrılarıyla noktalandı.

AV. MOROĞLU: KANUNLARIMIZDA KADININ YERİ KONUSUNDA ÇOK İLERLEMİŞ DURUMDAYIZ

Konuşmasında kadın hakları mücadelesinin hukuki boyutundan söz eden İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu, Kadın hakları mücadelesinde çok yol alındığını, ancak hala istedikleri yerde olmadığını vurguladı.

Dr. Fatma Pınar Arslan konuşmasında, Türkiye’deki Kayıt Dışı Çalışma ve Cinsiyete Dayalı Ayrımcılığa Dair Rapor ve istatistiklere dayalı veriler üzerinden kadın emeğinin durumuna değindi.

Açılış konuşmalarından sonra söz alan Av. Pelin Pınar Kaya, kadın emeğinin sömürülmesinin ekonomik kriz ile bağlantısı, kadının görünmez emeği, sınıfsal eşitsizlik ve yapılan araştırmalara değinerek başladığı konuşmasında kadın işçilerin iş yerlerinde karşılaştıkları mobbing ve somut örneklerine değinen Kaya, kadın işçilerin patronları tarafından daha fazla ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirtti. Dünyadan da örnekler veren Kaya, kadın işçilerin mobbing ve ayrımcılıkla mücadele etmelerinin tek yolunun işyerlerinde örgütlülük olduğunu vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.

Av. Pelin Pınar Kaya’nın ardından söz alan Av. Özge Demir, avukatlık bürolarında sömürü, mobbing ve tacizin çok yaygın olduğunu belirtti. Uluslararası Barolar Birliği’nin gerçekleştirdiği bir anket çalışmasının sonuçlarına değinen Demir, UBB’nin anket raporuna göre her üç kadın katılımcıdan birinin iş hayatında cinsel tacizin yaygın olduğunu düşündüğünü belirtti. Kadınların iş yaşantısında dayanışmayı arttırması gerektiğini söyleyen Demir, herkesi iş hayatından mobbing, sömürü ve taciz kavramlarını çıkarmak için örgütlü mücadeleye davet etti.